นายกฯยึดให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ปมจนไม่จริงบัตรสวัสดิฯกลุ่มไร้สมาร์ทโฟน มอบคลังดูแล

"อนุทิน" ยันยึดหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ปมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มไร้สมาร์ทโฟน หลังมีปัญหาจนไม่จริง มอบคลังดูแลใกล้ชิด
วันนี้ (2มิ.ย.) ที่ทำเนียบฯ เมื่อเวลา 13.15 น.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงหลักเกณฑ์การเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาจนไม่จริง ได้มีการกำชับอย่างไรหรือไม่ว่า มีหลักเกณฑ์อยู่ ซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดย กระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดูแลเรื่องนี้อยู่ ซึ่งมีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว ทำตามหลักเกณฑ์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย