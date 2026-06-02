กมธ.การเมือง สว.จ่อเชิญตัวแทนพรรคหารือ ศาล รธน.19 มิ.ย.นี้ เปิดประตูบานแรกประชาชนร่วมจัดทำ รธน.ใหม่

กมธ.พัฒนาการเมือง วุฒิสภา จ่อเชิญตัวแทนพรรคการเมือง ร่วมหารือ ศาล รธน.19 มิ.ย.นี้ หวังเปิดประตูบานแรก เพื่อเป็นทางออก-ไม่จำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่
วันที่ 2 มิ.ย.นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิ มนุษยชนน เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค สว. แถลงว่า ทางกมธ. เตรียมเข้าพบนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 19 มิ.ย. เวลา 10.00 น. หลังจากที่ได้ทำหนังสือขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีข้อถกเถียงตั้งแต่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 รอบที่ผ่านมาว่ามีคูหาเลือกตั้งได้หรือไม่ ทั้งนี้ตนจะทำหนังสือเชิญตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้ร่วมเข้าไปหารือพร้อมกันด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการหาทางออกและความชัดเจนร่วมกัน
“ที่มีประเด็นถกเถียง กันว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง จะสามารถกำหนดวิธีให้เลือกทางอ้อม หรือ มีคูหาได้หรือไม่ ซึ่งกมธ. อยากหาความชัดเจน และนำไปพูดคุยยต่อในชั้นกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้หาฉันทามติได้ง่ายกว่าการพูดคุยต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเมื่อปลายปีที่ผ่านมา” นายนรเศรษฐ์ กล่าว
นายนรเศรษฐ์ กล่าวต่อว่า การเข้าหารือดังกล่าวถือเป็นประตูบานแรก ที่ต้องพิจาณาร่วมกันว่ามีขอบเขตอย่างไร หากมีคนต้องการคำวินิจฉัย และยื่นคำร้องต่อศาล ทั้งนี้หากจำเป็นต้องรอคำวินิจฉัย ต้องรอเพื่อให้ชัดเจน อย่างน้อยได้ทำเต็มที่เพื่อการันตีการมีส่วนร่วมประชาชน เพื่อให้เกิดความชอบธรรม มากกว่าที่จะตีความหรือกลัวไปก่อน และนำไปสู่การจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชน