"สิริพงศ์" ขีดเส้นตายแอปฯ ต้นสังกัดไรเดอร์ชกหนุ่มญี่ปุ่น รายงานแผนเยียวยาใน 1 เดือน ประสาน สตช.ล้างบางรูรั่ว

"สิริพงศ์" ขีดเส้นตายให้แอปฯ ต้นสังกัดไรเดอร์ทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น รายงานแผนเยียวยาเหยื่อใน 1 เดือน พร้อมจับมือ สตช.ล้างบางรูรั่ว ลดเวลาตรวจประวัติอาชญากรรมจาก 45 วัน เหลือเพียง 1 วัน เตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งปิดรูรั่ว สังคยานาคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะ-ตรวจประวัติอาชญากรรม
วันนี้ (2มิ.ย.69) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการ ซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชัน แต่กรณีแอปพลิเคชันที่เป็นเหตุ มีเหตุเกิดขึ้นมากที่สุด สวมคมนาคมได้ให้มีการรายงานผลดำเนินการ และการเยียวยาผู้เสียหาย ภายใน 1 เดือนว่าผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่
ขณะเดียวกันได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่ว เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไป ซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรม โดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้ หลังจากนั้นจะไปดำเนินการในส่วนของระบบ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ ได้เพิ่มวันการให้บริการในการทำใบขับขี่สาธารณะ และเพิ่มช่องทางออนดีมานในกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกัน การให้โดยเปิดเป็นกรณีพิเศษ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรม กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการตรวจประวัติอาชญากรรม ก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่ 45 วัน แต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียง 1 วันที่จะสามารถดำเนินการได้ทันที โดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดย สตช.จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอ ซึ่งผู้ขอจะนำประวัติดังกล่าวไปยื่นขอใบขับขี่ได้ทันที
ขณะที่การเยียวยานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้น นายสิริพงศ์ ระบุว่า เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่ต้องดำเนินการในการดูแลเยียวยา ซึ่งเป็นเรื่องที่แอปพลิเคชันต้องรายงานกระทรวงคมนาคมทั้งหมด เพราะมีอีกหลายกรณีที่ต้องส่งให้กระทรวงคมนาคม พร้อมหลักฐานประกอบ