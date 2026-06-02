"สิริพงศ์" เผยเตรียมชง ครม.สัปดาห์หน้า รวมศูนย์รถไฟฟ้าให้ รฟม.ดูแล ค่าโดยสาร 17-45 บาท ตลอดสาย

"สิริพงศ์" เผยคมนาคมเตรียมชง ครม.สัปดาห์หน้า ดันแผนรวมศูนย์รถไฟฟ้าทุกสายให้ รฟม.ดูแล คาดเริ่มใช้ค่าโดยสาร 17-45 บาทตลอดสาย ทันเป็นของขวัญปี 2570 แน่นอน
วันที่ 2 มิ.ย.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงวาระที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ว่า วันนี้วาระดังกล่าวอาจเข้าสู่การพิจารณาไม่ทัน เนื่องจากการรับฟังความเห็นยังตอบกลับมาไม่ครบ ซึ่งยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้าง คาดว่าจะสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้ในสัปดาห์หน้า
ส่วนเนื้อหาหลักของเรื่องนี้ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เป็นการยกเลิกมติของคณะรัฐมนตรีเก่า ในการทำอัตราค่าโดยสารใหม่ ตลอดสายเริ่มต้นจาก 17 บาท ไม่เกิน 45 บาท ทุกแพลตฟอร์มรวมกัน ซึ่งมติ ครม. เดิม ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นหน่วยงานที่ทำระบบเคลียริ่งเฮาส์เบื้องหลัง ซึ่งเราคิดว่าระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่แล้ว โดยใช้ธนาคารกรุงไทยน่าจะมีความพร้อมอยู่ โดยได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการเรื่องเคลียริ่งเฮาส์หลังบ้าน และยังมีเรื่องของการโอนสิทธิ์ โอนรายได้โอนหนี้สิน ของสายสีเขียว และสายสีทอง ให้กับรฟม. เพื่อให้สามารถดำเนินการ Single ownership (การถือกรรมสิทธิ์เดียว)
เมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี 2570 หรือไม่ นายสิริพงศ์กล่าวว่า ทันแน่นอน เพราะตอนนี้เริ่มดำเนินการมาไกลพอสมควรแล้ว หัวใจสำคัญของโครงการนี้ มันต้องมีหัวอ่านอีเอ็มวี ซึ่งตอนนี้ รถไฟที่ยังไม่มี คือสายสีเขียว และสายสีทอง ส่วนสายอื่นๆมี ครบทั้งหมดแล้ว จึงต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม ให้รถไฟทั้ง 2 สายติดหัวอ่านอีเอ็มวี เพื่อดำเนินการ Single ownership ได้
เมื่อถามว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์รถไฟฟ้าทุกสายเลยใช่หรือไม่นายสิริพงศ์กล่าวว่า โอนทุกสายรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดง เพื่อให้รถไฟฟ้าสายสีแดง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรฟม. เวลาออกนโยบายต่างๆจะได้สามารถดำเนินการได้ และค่าแรกเข้าจะต้องไม่เก็บซ้ำซ้อนเก็บเพียงครั้งเดียว
เมื่อถามว่ารถไฟฟ้าบางสายที่ยังติดเรื่องสัมปทานอยู่ นายสิริพงศ์กล่าวว่าเดี๋ยวต้องไปดูกัน เพราะบางสายสัมปทานใกล้หมด อาจจะไม่ใช้วิธีการเจรจา แต่จะใช้วิธีการในการช่วยประชาชนโดยตรงมากกว่า