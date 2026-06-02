'ไชยชนก' เมิน 'เสรีพิศุทธ์-ทนายอั๋น' บุกทวงคืนเขากระโดงถึงบ้านบุรีรัมย์ มั่นใจเอกสารสิทธิ์ ไม่ติดใจเอาความ

'ไชยชนก' เมิน 'เสรีพิศุทธ์-ทนายอั๋น' บุกทวงคืนเขากระโดงถึงบ้านพักบุรีรัมย์ ยันจุดยืนเดิมมั่นใจเอกสารสิทธิ์ ลั่นไม่ติดใจเอาความ แย้มคุย 'เนวิน' แล้ว แค่แซวขำๆ "อ้าว โผล่ไปที่บ้าน" ไร้กังวลเกมการเมือง
วันที่ 2 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย และทนายอั๋น นายภัทรพงศ์ ศุภักษร ได้เดินทางไปทวงถามเรื่องเขากระโดง ที่บริเวณบ้านพักจังหวัดบุรีรัมย์ มีการดูแลความปลอดภัยอย่างไรบ้าง นายไชยชนก ระบุว่า เรามีการรักษาความปลอดภัยที่บ้านโดยปกติ ไม่ได้ดูอะไรเป็นพิเศษ
เมื่อถามว่ามองประเด็นนี้อย่างไรเนื่องจากมีการไปพูดเรื่องเขากระโดงที่บริเวณหน้าบ้าน นายไชยชนก กล่าวว่า เรื่องเขากระโดง จุดยืนเราเหมือนเดิม ไม่ใช่เพียงครอบครัวตนที่มั่นใจตัวเอกสารสิทธิ์ที่มี แต่ยังรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์คนอื่นด้วย ทั้งนี้ส่วนอื่นๆ ตนไม่มีความคิดเห็นอย่างไร
เมื่อถามว่ามีประเด็นเกี่ยวกับประเด็นการเมืองหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า มองได้ 2 มุม ซึ่งมุมหนึ่ง พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ อาจ
มองว่าเป็นเรื่องที่ผิดและต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่อีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเกมการเมือง ซึ่งตนไม่อาจทราบได้ แต่จุดยืนของเรายังเหมือนเดิม
ส่วนจะมีการดำเนินการทางกฎหมายหรือไม่นั้น นายไชยชนก ระบุว่า ส่วนตัวไม่ติดใจ แต่ก็แล้วแต่คนอื่นที่ถูกบุกรุกว่าจะคิดอย่างไร และย้ำว่าไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการดำเนินคดี
เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับนายเนวิน ชิดชอบ แล้วหรือไม่ นายไชยชนก ยอมรับว่า “มีการพูดถึงนิดหน่อย ซึ่งก็พูดในลักษณะว่าอ้าว โผล่ไปที่บ้าน แต่ไม่ได้เป็นประเด็นอะไร "