‘สิริพงศ์’ ชี้ที่ดินเขากระโดงทุกแปลงว่ากันตามกฎหมาย รฟท.เดินหน้าฟ้องศาลเพิกถอนเอกสารสิทธิ

‘สิริพงศ์’ ยัน รฟท.เดินหน้าฟ้องศาลเพิกถอนเอกสารสิทธิเขากระโดง ชี้ทุกแปลงว่ากันตามกฎหมาย โยนถามรายละเอียดเจ้ากระทรวง
ที่ทำเนียบ เมื่อเวลา 9.40 น วันที่ 2 มิ.ย.นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเพิกถอนเอกสารสิทธิในพื้นที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ หลังคำพิพากษาของศาลปกครองและศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ว่า เรื่องดังกล่าวนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ดูแล ตนไม่ได้รับมอบหมายให้ดำกับดูแลเรื่องนี้ โดยล่าสุดอยู่ระหว่างการฟ้องร้องทวงคืนทุกแปลง ซึ่งต้องไปว่ากันในชั้นศาลต่อไป แต่ยืนยันว่าดำเนินการเอาคืนทุกแปลง
ผู้สื่อข่าวถามว่ารวมถึงแปลงสนามช้างฯ ที่สังคมจับตา ด้วยหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวย้ำว่า ทุกแปลง ดำเนินการเหมือนกันหมด ซึ่งทุกอย่างไปว่ากันที่ศาล ส่วนรายละเอียดต่างๆ ต้องถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม