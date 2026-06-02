“อภิสิทธิ์” ติงรัฐบาลทำ “ไทยช่วยไทยพลัส” แต่ยังไม่แก้ต้นตอค่าครองชีพ ถาม TH-AI 1.6 พันล้านคุ้มหรือ?

“อภิสิทธิ์” ติงรัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทยพลัส” แต่ยังไม่แก้ปัญหาต้นตอค่าครองชีพ ชี้หากสินค้ายังแพงต่อเนื่อง หลัง 4 เดือนหมดโครงการประชาชนจะอยู่ได้อย่างไร พร้อมขอคำตอบความคุ้มค่าโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1.6 พันล้านบาท
วันที่ 2 มิ.ย.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสถานการณ์ราคาพลังงานและราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มกลับมาปรับตัวสูงขึ้นจากความรุนแรงของสงครามในตะวันออกกลางว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้สะท้อนปัญหาเรื่องน้ำมันและค่าพลังงานมาโดยตลอด เพราะหากไม่แก้ไขที่ต้นเหตุ ปัญหาจะยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนในวงกว้าง
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า แม้ขณะนี้จะเข้าสู่วันที่ 2 ของการเปิดใช้โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” แต่รัฐบาลควรมองไปข้างหน้าว่า หากราคาสินค้ายังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง และเมื่อครบระยะเวลา 4 เดือนของโครงการแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นกับประชาชน ขณะที่รัฐบาลต้องกู้เงินจำนวนมากกว่าแสนล้านบาทมาดำเนินโครงการดังกล่าว
“เรายืนยันว่ารัฐบาลยังไม่ได้เอาจริงเอาจังเพียงพอในการแก้ปัญหาต้นทุนพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องค่าการกลั่นน้ำมัน หลังจากที่เราเคยทักท้วงไป ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากกระทรวงพลังงาน รวมถึงการใช้มาตรการภาษีสรรพสามิต ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการช่วยลดต้นทุนให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า น่าเสียดายที่รัฐบาลไม่ดำเนินมาตรการเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ เพราะจะช่วยลดต้นทุนให้กับทุกภาคส่วนได้มากกว่าปัจจุบัน พร้อมเปิดเผยว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ ซึ่งจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชกำหนดติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ พรรคประชาธิปัตย์จะหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นอภิปรายด้วย
เมื่อถามถึงโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาท ว่านอกจากกลไกการตรวจสอบในคณะกรรมาธิการของพรรคประชาธิปัตย์แล้ว จะมีการใช้กลไกอื่นเข้าตรวจสอบหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง และรัฐบาลควรตอบคำถามให้ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณจริงหรือไม่
“โครงการลักษณะที่อ้างเรื่องเทคโนโลยีมาดำเนินการ และใช้งบประมาณสูงถึง 1,600 ล้านบาท ต้องตอบให้ได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเราเห็นโครงการในลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในกระทรวง อว. และกระทรวงศึกษาธิการอยู่หลายโครงการ” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
นายอภิสิทธิ์ ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า การที่รัฐบาลอ้างความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพิ่มเติม ทั้งที่ยังมีโครงการใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่า ทำให้สังคมต้องพิจารณาว่ารัฐบาลควรจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณใหม่หรือไม่
“เราเห็นโครงการลักษณะนี้อยู่จำนวนมาก ถ้ารัฐบาลไปจัดการกับโครงการที่ไม่จำเป็นหรือไม่คุ้มค่าเสียก่อน เงินงบประมาณเหล่านั้นก็อาจนำมาช่วยเหลือประชาชนได้ โดยไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมให้เป็นภาระกับลูกหลานในอนาคต” นายอภิสิทธิ์ กล่าว