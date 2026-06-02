ก.อุตฯ คุมเข้มความปลอดภัย “โซลาร์เซลล์” เร่งประกาศ มอก.ใช้บังคับภายใน ก.ย.69 นี้

ก.อุตฯ เอาจริง! คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัย “แผงโซลาร์เซลล์” เร่งประกาศเป็นสินค้าควบคุมมาตรฐาน ตามกฎหมาย มอก.ใหม่ จ่อบังคับใช้ภายใน ก.ย.69 นี้ เพื่อ คุ้มครองชีวิต-ทรัพย์สินของประชาชน
วันที่ 2 มิถุนายน 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ล่าสุด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เตรียมเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) พิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์ เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มอีก 4 มาตรฐาน ได้แก่
1.เครื่องตัดวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง 2.ฟิวส์สำหรับระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ 3.สายไฟฟ้าสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และ 4.แบตเตอรี่ลิเทียมสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2569 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสนับสนุนการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เตรียมจัดทำมาตรฐานใหม่เพิ่มอีก 2 มาตรฐาน ได้แก่ ตู้รวมสายไฟเซลล์แสงอาทิตย์ และขั้วต่อสายไฟ DC (MC 4 Connector) โดยจะเสนอ กมอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐาน ภายในเดือนกันยายน 2569 นี้ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ว่าจะมีความปลอดภัยในการใช้งาน
ซึ่งการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ กมอ. มีมติเห็นชอบ มอก. 61730 เล่ม 2-2567 แผงโซลาร์เซลล์ ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งขั้นตอนต่อไป สมอ. เตรียมออกประกาศมาตรฐานดังกล่าว เป็นสินค้าควบคุม คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเป็นทางการภายในเดือนกันยายน 2569 นี้ด้วยเช่นกัน
“ผมได้เร่งรัดให้ สมอ. ดำเนินการโดยเร็ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในเดือนกันยายน 2569 นี้ และเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว แผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิต นำเข้า หรือวางจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 61730 เล่ม 2-2567 จาก สมอ. เพื่อการันตีว่าผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูง ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย หรืออันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน”
นายวราวุธ กล่าวว่า เพราะปัจจุบันปริมาณการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ตามนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและปลอดภัยในระยะยาว