“สว.ศุภโชค” หนุน “ไทยช่วยไทยพลัส” กระตุ้นเศรษฐกิจ-ลดภาระ ปชช. ฝ่ายค้านตั้ง กมธ.เป็นกลไกสภาตรวจสอบให้โปร่งใส

“สว.ศุภโชค” ชี้ “ไทยช่วยไทยพลัส” ตอบโจทย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ-ลดภาระประชาชน มองฝ่ายค้านหวังตั้ง กมธ.เป็นกลไกรัฐสภา ช่วยตรวจสอบการใช้งบให้โปร่งใส
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.69 เวลา 09.00 น.นายศุภโชค ศาลากิจ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา กล่าวถึงโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ของรัฐบาลที่ประชาชนเริ่มใช้ได้แล้วว่า ในฐานะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ต้องการมองเรื่องนี้อย่างเป็นกลางทางการเมือง และพิจารณาในหลายมิติ โดยเฉพาะการใช้งบประมาณที่ต้องตอบโจทย์ว่าเม็ดเงินที่ลงสู่ระบบเศรษฐกิจนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากน้อยเพียงใด
นายศุภโชค กล่าวต่อว่า หลังสถานการณ์สงครามและภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนจำนวนมากเผชิญความยากลำบาก ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมวงเงินสำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 1.75 แสนล้านบาท และขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนไปกว่า 26 ล้านคน สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและความจำเป็นที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ
“เราอยากเห็นเม็ดเงินเหล่านี้เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนจริง ๆ ให้มีกำลังซื้อมากขึ้น และทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยตลอด 4 เดือนของโครงการจะมีเงินลงสู่ระบบกว่าแสนล้านบาท ซึ่งหวังว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว และประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด”นายศุภโชค กล่าว
นายศุภโชค กล่าวต่อว่า ในส่วนของงบประมาณที่ลงไปเกือบ 2 แสนล้านบาทนั้น อยากให้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนควักเงินของตนเองออกมาใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากโครงการเป็นลักษณะรัฐช่วย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน พร้อมกันนี้ ยังฝากถึงภาครัฐว่า เมื่อโครงการดำเนินครบ 4 เดือนแล้ว ควรมีการสรุปตัวเลขความสำเร็จออกมาเป็นรายเดือนอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเงินกู้ที่นำมาใช้ในโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจจริง และช่วยเหลือคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้งบประมาณดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎร นายศุภโชค กล่าวว่า ถือเป็นกลไกตามระบบรัฐสภาที่สามารถดำเนินการได้ และไม่น่าจะส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า
“ผมมองว่าอการตั้งกรรมาธิการจะช่วยให้การตรวจสอบการใช้งบประมาณเข้มข้นมากขึ้น และช่วยให้ภาครัฐพิจารณาโครงการต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ชัดเจน และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริง ๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินกู้” นายศุภโชค กล่าว
นายศุภโชค ยังระบุว่า หากการตั้งกรรมาธิการผ่านความเห็นชอบ ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการร่วมกันตรวจสอบและคัดกรองโครงการของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ต้องติดตามว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติอย่างไรต่อไป