“เทพไท” เตือนดัชนีการเมืองลดต่อเนื่อง 3 เดือนติด ส่งสัญญาณอันตรายถึงรัฐบาล แม้ “อนุทิน” ยังครองอันดับ 1

“เทพไท” ชี้ผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยเดือน พ.ค.69 สะท้อนสัญญาณอันตรายต่อรัฐบาล แม้ “อนุทิน” ยังครองอันดับ 1 นักการเมืองฝ่ายรัฐบาล แต่ดัชนีการเมืองลดลงต่อเนื่อง 3 เดือนติด แปลกใจ “ศุภจี” ตกกระป๋อง มองความเชื่อมั่นอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง
วันนี้(2 มิ.ย.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช วิเคราะห์ผลสำรวจดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 ของสวนดุสิตโพล โดยระบุว่า หากเปรียบเทียบกับผลสำรวจในเดือนเมษายนและมีนาคมที่ผ่านมา จะเห็นแนวโน้มที่น่ากังวลต่อความเชื่อมั่นทางการเมืองของรัฐบาล
สำหรับฝ่ายรัฐบาล ผลสำรวจพบว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีบทบาทโดดเด่นมากที่สุด ร้อยละ 37.07 รองลงมาคือ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 29.06 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร้อยละ 16.09 น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร้อยละ 10.76 และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร้อยละ 7.02
นายเทพไท กล่าวว่า ความนิยมของนายอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะมีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศและปรากฏตัวผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกตคือ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่พรรคภูมิใจไทยใช้เป็นจุดขายช่วงหาเสียง กลับไม่มีชื่อติดอยู่ใน 5 อันดับแรก
นายเทพไท มองว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ควรมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงดำเนินโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” รวมถึงการดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพประชาชน แต่กลับไม่ปรากฏชื่อในผลสำรวจ ขณะที่ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาททางนโยบายน้อยกว่า กลับได้รับความนิยมติดอันดับ 4 สะท้อนว่าภาพลักษณ์อาจมีผลต่อการรับรู้ของประชาชนมากกว่าผลงานเชิงนโยบาย
ส่วนผลสำรวจฝั่งฝ่ายค้าน พบว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทโดดเด่นมากที่สุด ร้อยละ 25.19 รองลงมาคือ น.ส.รัชนก ศรีนอก ร้อยละ 24.96 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ร้อยละ 24.59 น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ร้อยละ 13.96 และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ร้อยละ 11.28
นายเทพไท กล่าวว่า คะแนนนิยมของนักการเมืองฝ่ายค้านถือว่าเกาะกลุ่มกันอย่างชัดเจน แม้นายอภิสิทธิ์จะเป็นอันดับ 1 แต่คะแนนของอันดับ 2-5 อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะนักการเมืองจากพรรคประชาชนที่มีรายชื่อติดถึง 4 คน สะท้อนให้เห็นถึงการกระจายตัวของความนิยมและบทบาททางการเมืองภายในฝ่ายค้าน
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดัชนีการเมืองไทยในรอบ 3 เดือน จากการสำรวจ 25 ประเด็น พบว่า มีถึง 23 ประเด็นที่คะแนนลดลง ขณะที่มีเพียง 2 ประเด็นที่ทรงตัว ได้แก่ นโยบายการบริหารประเทศ และการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งนายเทพไทมองว่าอาจเป็นผลจากการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส และการจัดตั้งซูเปอร์บอร์ดปราบปรามการทุจริตที่มีนายอนุทินเป็นประธาน และมีภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
“นอกเหนือจาก 2 ประเด็นดังกล่าว อีก 23 เรื่องล้วนมีแนวโน้มถดถอยลงทั้งหมด ผลสำรวจครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล และภาพอนาคตของรัฐบาลชุดนี้ กำลังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง” นายเทพไท กล่าว