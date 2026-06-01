‘เท้ง‘ มั่นใจหากคนกรุงเลือกผู้ว่าฯ กทม.-สก.พรรคส้มยกทีม เปลี่ยนแปลง กทม.ได้แน่

‘เท้ง‘ มั่นใจหากคนกรุงเทพฯ เลือก ผู้ว่าฯ-ส.ก.ครบทีม เปลี่ยนแปลง กทม.ได้แน่ ย้ำ ปชน.ทำงานเป็นทีมไม่ได้ยึดติดตัวบุคคล
เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 1 มิถุนายน ที่ตลาดวงศกร เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผลสำรวจของสวนดุสิตที่คะแนนนิยมของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลลดลงอย่างต่อเนื่อง ว่า หากดูเรื่องความนิยมการทำงานการเมืองของฝ่ายค้าน หากบวกรวมตัวเลขของพรรคประชาชนทั้งหมดเกินครึ่ง นอกจาก น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน สิ่งนี้เป็นค่านิยม คุณค่าพื้นฐานของพรรคประชาชนที่เราไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลเป็นหลัก เราทำงานกันเป็นทีม
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ฉะนั้น จึงเห็นว่าการเปิดตัวนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ที่มาพร้อมทีมบริหาร มีทีมที่ปรึกษาครบชุด รวมถึงมีทีมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขตที่มีวาระเขตของตนเอง ตนมองว่าปัญหากรุงเทพฯ ในปัจจุบันนี้ ยังมีหลายอย่างที่เป็นเรื่องยากอยู่ เนื่องจากเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง หากเลือกพรรคประชาชนเข้าไปครบทีม มั่นใจว่าเปลี่ยนแปลงได้แน่นอน