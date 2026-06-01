"เท้ง" ลุยสายไหมช่วย "ภมร" หาเสียง มั่นใจชาวกรุงเบื่อระบอบสีน้ำเงิน อยากได้เมืองโปร่งใส ชี้ "ดร.โจ" มีแสงในตัวเอง ไม่ต้องช่วยมาก

"เท้ง" บุกสายไหมช่วย "ภมร" หาเสียง มั่นใจชาวกรุงเบื่อระบอบสีน้ำเงิน อยากได้เมืองโปร่งใส หลังสะท้อนผ่านโพล เลือกผู้ว่าฯ-ส.ก.อิสระ ยัน ไม่ค่อยลงพื้นที่ช่วยหาเสียง เหตุ "ดร.โจ" มีแสง-บารมีในตัวเอง พ่อค้าแม่ค้าเจอแล้วมีความสุข ชวนชาว กทม.ออกมาแสดงเจตจำนง 28 มิถุนายนนี้
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมกับ นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ สส.เขตสายไหม พรรคปรพชาชน ลงพื้นที่ตลาดวงศกรเพื่อช่วยนายภมร พลจันทร์ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เขตสายไหม หาเสียง
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สายไหมเป็นพื้นที่ ที่สำคัญ แต่ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯก็เป็นพื้นที่สำคัญทั้งหมดในการผลักดันวาระเมือง นโยบายในเขตสายไหมเราก็มีเรื่องประกันหมาแมว และศูนย์ wellness รวมถึงการจัดการปัญหาขยะ อย่างนายภมรเองก็เคยเป็นผู้ช่วยสส. ทำงานในกรรมาธิการพม. ทำงานในด้านการเมืองภาพใหญ่มาโดยตลอดก็พร้อมที่จะมาทำงานภาพย่อย
ด้านนายภมร กล่าวว่า เราได้ทำการบ้านกับทางพรรคประชาชนก่อนลงสมัคร นำปัญหาในเขตสายไหมมาเสนอพรรค ซึ่งวันนี้จะพานายณัฐพงษ์ลงพื้นที่ไปดูปัญหาด้วยเช่นกัน และในเขตสายไหมอยากจะขับเคลื่อนเรื่องปัญหาขยะ ปัญหาที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็น 2 ประเด็นหลักที่เราอยากผลักดัน
ส่วนข้อสังเกตที่ว่านายณัฐพงษ์ ไม่ค่อยไปช่วยนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่า กทม. พรรคประชาชน หาเสียง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จริง ๆ ทางนายชัยวัฒน์ หรือ "พี่โจของผม" ก็เป็นคนที่เรียกว่ามีแสงในตัวเองมีคาริสม่า มีความรู้ความสามารถในตัวเองเพราะฉะนั้นให้เขาได้ไปลงพื้นที่หาเสียงกับผู้สมัคร สก. ตนว่าพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็น่าจะมีความสุขที่ได้เจอนายชัยวัฒน์อยู่แล้ว ตนเองถ้ามีอะไรที่ไปช่วยได้อย่างเช่นในพื้นที่พัทยาหรือพื้นที่อื่น ๆ ก็ยินดี แต่ กทม.ก็เป็นพื้นที่ที่ตนคิดถึงเหมือนกัน อย่างวันนี้ก็ตั้งใจมาช่วยโดยเฉพาะ
เมื่อถามว่าการหาเสียงผ่านมาสักพักแล้วในฐานะหัวหน้าพรรคประเมินไว้อย่างไรบ้าง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ยิ่งเข้าใกล้วันเลือกตั้งวันที่ 28 มิถุนายนมากเท่าไหร่ ชาวกทม.ก็มีความตื่นตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งสำคัญมากที่สุดตอนนี้คือ ความตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์เยอะ ๆ ไม่ว่าผลเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไร นั่นคือเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชน ส่วนผลโพลที่ออกมาก็ได้ติดตามอยู่บ้าง ไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เรื่องผู้สมัครมีพรรคหรือผู้สมัครที่เป็นอิสระ
"ผมแปลความแบบนี้ว่า สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือคนกรุงเทพมหานคร ต้องการ กทม. ที่มีความโปร่งใส คำว่าอิสระคือไม่ได้ถูกครอบงำโดยระบอบใดระบอบหนึ่ง คนกรุงเทพฯเบื่อกับ ระบบการเมืองสีน้ำเงินระบอบการเมืองสีน้ำเงิน มีพรรคการเมืองมาครอบงำ การทวงดุลตรวจสอบไม่สามารถทำงานได้ สิ่งที่ชาวกทม. ต้องการตอนนี้คือ สก. ที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ในการพิจารณางบประมาณปีละแสนล้าน ผู้ว่ากทม. ที่มีวาระเมื่อในการขับเคลื่อนทำให้เมืองเป็นที่อยู่ที่ใช้ชีวิตง่าย ๆ สำหรับคนกรุงเทพฯทุกคน ซึ่งพรรคประชาชนเองสอดคล้องกับนโยบายตรงนั้น เราพร้อมที่จะเข้าไปผลักดัน " นายณัฐพงษ์กล่าว
เมื่อถามว่าผลโพลที่ออกมาไม่ได้แปลว่าประชาชนไม่ไว้ใจพรรคประชาชนใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนไม่คิดแบบนั้น แต่เราก็เคารพในเสียงของประชาชนผลการเลือกตั้งมาอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น แต่ตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องการนำเสนอคือเรื่องวาระเมืองกรุงเทพฯที่มีความโปร่งใสนอกจากนโยบายระดับจังหวัดเรายังมีนโยบายรายเขตซึ่ง สก. แต่ละคนไม่เหมือนกัน
หลังจากนั้นนายณัฐพงษ์และนางสาวศศินันท์ พร้อมด้วยผู้สมัคร สก. เขตสายไหมได้เดินแจกใบปลิวให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด พร้อมแนะนำตัว ผู้สมัคร สก. และผู้สมัครผู้ว่าฯจากพรรคประชาชน ก่อนมีเด็กมาขอถ่ายรูปกับนายณัฐพงษ์เป็นที่ระลึกพร้อมบอกว่าชอบมาก ก่อนจะเดินทางไปหาเสียงต่อที่เคหะออเงิน เคหะวัชรพล3 และจบที่ตลาดนัดป้ากิ่ง