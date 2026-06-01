‘เท้ง’ โต้ "แก้วตา" ยันพรรคส้มไร้ไอโอ โบ้ยเป็นเรื่องแฟนคลับแสดงความเห็นผ่านโซเชียล

"ณัฐพงษ์" ยัน ปชน.ไม่มีไอโอตอบโต้คนเห็นต่างทางการเมือง แจง เป็นเรื่องปกติแฟนคลับแต่ละพรรคแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียล เมิน ’แก้วตา‘ แฉ เคยคิดใช้โมเดล ส.ส.ร.เหมือนภูมิใจไทย บอกสิ่งสำคัญคือต้องวางกระบวนการจัดทำ รธน.ฉบับใหม่
เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 1 มิถุนายน ที่ตลาดวงศกร เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ระบุถึงโมเดลที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ของพรรคประชาชนเคยคิดจะใช้โมเดลเหมือนกับที่พรรคภูมิใจไทยเสนอ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ว่า ตนคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้คือ การวางกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับ 3 หลักการที่พรรคประชาชนเคยเสนอไป ซึ่งตนคิดว่าร่างของพรรคการเมืองใดก็ตามที่สอดคล้องกับ 3 หลักการ ควรเป็นร่างที่ได้รับความเห็นชอบในวาระที่ 1 ทั้งนั้น ซึ่งพรรคประชาชนได้ร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคอื่นที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับทั้ง 3 หลักการนี้ และคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ อย่างน้อยก็อยากให้ทุกฝ่าย ทุกพรรคการเมือง ได้รับหลักการทุกร่าง แล้วนำไปพิจารณาต่อในวาระที่ 2 ด้วยกัน
เมื่อถามถึง เรื่องไอโอของพรรคประชาชนที่ให้ผู้ช่วยสส. สร้างแอคหลุมตอบโต้ผู้เห็นต่างทางการเมือง ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นความคิดเห็นของ น.ส.ธิษะณาเอง แต่ตอนยืนยันว่าพรรคประชาชนเราไม่เคยที่จะมีระบบปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือทำไอโอเช่นนั้น ตนคิดว่าข้อแตกต่างที่สำคัญคือไอโอถูกจ้างมา และคนที่ถูกจ้างมาก็มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ในการที่จะผลิตข่าวปลอม ผลิตข่าวบิดเบือนเพื่อที่จะโจมตีฝั่งตรงข้าม ย้ำว่าพรรคประชาชนไม่เคยมีเช่นนั้นแน่นอน ส่วนที่แต่ละพรรคการเมืองอาจจะมีด้อม มีกองเชียร์ของตัวเอง ตนคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยที่อาจจะมีผู้สนับสนุนของแต่ละพรรคออกมาความคิดเห็นกันในโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์ ซึ่งพรรคประชาชนเราไม่เคยไปควบคุมความคิดเห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง