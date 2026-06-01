‘พริษฐ์’ ยันฝ่ายค้านเห็นตรงกันจำเป็นตั้ง กมธ.ติดตามเงินกู้ 4 แสนล้าน หวังรัฐบาลไม่ใช้เสียงข้างมากปิดกั้น

‘พริษฐ์’ เผยฝ่ายค้านเห็นตรงกัน จำเป็นต้องตั้ง กมธ.ติดตามตรวจสอบเงินกู้ 4 แสนล้าน แม้เรื่องจะยังอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลได้ใช้เงินไปแล้ว หวังว่าจะไม่ใช้เสียงข้างมากปิดกั้น
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ ว่า ญัตติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ คือญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งพรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านเราเห็นตรงกันว่า ควรที่จะมีการตั้ง กมธ.วิสามัญขึ้นมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบใช้เงินดังกล่าว แม้ว่าเรื่องจะอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้การลงมติอนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้ต้องชะลอออกไป แต่การใช้เงินของรัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว
“ฉะนั้น เราคิดว่าจำเป็นที่จะต้องมีกลไกนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นกลไกที่เคยมีการดำเนินการมาแล้วสำหรับ พ.ร.ก.เงินกู้ในอดีตในช่วงโควิด เป็นต้น ซึ่งหวังว่าทางรัฐบาลจะเห็นด้วยกับการตั้ง กมธ. และหวังว่าสส.ซีกรัฐบาลจะไม่ใช้เสียงข้างมากในสภาปิดกั้นการตั้งกมธ.วิสามัญดังกล่าว เหมือนกับที่ปิดกั้นการตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว” นายพริษฐ์ กล่าว
เมื่อถามว่า จะต้องมีการไปพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับทางสส.ฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า เรามีการทำความเข้าใจมาโดยตลอด โดยในการอภิปรายวันที่ 4 มิถุนายนนี้ จะมีการอภิปรายถึงหลักการและเหตุผลเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการที่ไม่โปร่งใสหรือไม่ตรงไปตรงมา สส.รัฐบาลคงจะไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่เปิดพื้นที่ให้มีการตรวจสอบ ฉะนั้น หวังว่าสส.ของรัฐบาลจะเห็นตรงกับเราแล้วตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อให้สภามีพื้นที่ในการตรวจสอบการใช้เงินของรัฐบาล
เมื่อถามว่า มองว่าจะมีการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้จบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า เราต้องใช้เวลาประชุมสภาให้เต็มที่ ส่วนจะจบสัปดาห์นี้หรือไม่คงต้องมีการดูเรื่องระเบียบวาระอีกครั้ง แต่สาระสำคัญคือต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่
เมื่อถามว่า เสียงฝ่ายค้านเห็นไปในทิศทางเดียวกันใช่หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ความจริงต้องบอกว่าญัตติดังกล่าวมีการยื่นเข้ามาจากทั้งพรรคกล้าธรรม พรรคประชาชน และพรรคประชาธิปัตย์ ฉะนั้น ตนจึงคิดว่าฝ่ายค้านเราเห็นตรงกันว่าจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรงนี้