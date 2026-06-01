เผยปฏิบัติการปราบยาเสพติดเชิงรุก 28 เม.ย - 29 พ.ค.69 ทลาย 1,611 เครือข่าย ยึดยาบ้า 128 ล้านเม็ด อายัดทรัพย์ 631 ล้าน

รัฐบาลเผยปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเชิงรุก ระหว่าง 28 เม.ย - 29 พ.ค. 69 ทลาย 1,611 เครือข่าย ยึดยาบ้า 128 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 9 ตัน ยอดอายัดทรัพย์สินกว่า 631 ล้านบาท
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล และตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ พร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุก เพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาด
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า รัฐบาล โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขานรับนโยบาย ขับเคลื่อนข้อสั่งการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2569 สามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดี ได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คน และจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 664 หมาย สามารถตรวจยึดของกลาง แบ่งเป็น ยาบ้า 128 ล้านเม็ด, ไอซ์ 9,225 กิโลกรัม, คีตามีน 434 กิโลกรัม, เฮโรอีน 140 กิโลกรัม, ยาอี 3,650 เม็ด, อาวุธปืน 322 กระบอก และวัตถุระเบิด 1 ลูก และยังสามารถตรวจยึดเงินสด 4 ล้านบาท และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า 631 ล้านบาท
รัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ ในการจับกุม กวาดล้าง และทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีตำรวจใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและร่วมกันปกป้องลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติด