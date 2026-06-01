อย่าเชื่อข่าวปลอม! ยันไม่มีการเปิดด่านให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชาตามที่ขณะนี้มีข่าวปั่นในโลกโซเชียลว่าจะมีการเปิดด่านที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือในประเทศไทย
"สิ่งที่เผยแพร่กันอยู่เป็นข่าวปลอม ในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใด" น.ส.รัชดา กล่าว
ด้านเพจ "กองร้อยทหารพรานที่ 1201 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12" โพสต์ข้อความว่า "ตามที่มีสื่อโซเชียล แจ้งมีการเปิดด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก - ปอยเปต อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เด็กเขมรเข้ามาเรียนหนังสือ กองร้อยทหารพรานที่ 1201 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ขอแจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่าในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านหรือมีคำสั่งให้เปิดด่านเเม้แต่อย่างใด ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเเละเชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ขอบคุณครับ"