รมว.ศธ. เปิดบุญบั้งไฟพนมไพร ชูเรียนรู้นอกห้องเรียน หนุนนโยบาย Soft Power สู่ชุมชน ดึงนทท.

ม่วนคักศรัทธาล้น! รมว.ศธ. เปิดบุญบั้งไฟพนมไพร ชูเรียนรู้นอกห้องเรียน หนุนนโยบาย Soft Power สู่ชุมชน ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว กระจายได้
วันนี้ (31 พฤษภาคม 2569) เวลาประมาณ 9.45 น. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2569 เพื่อถวายบั้งไฟ 10 ล้าน แด่องค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ โดยมี นายวัลลภ รุจิรากร เลขานุการ รมว.ศธ. นายตติยภัทร์ ปิติเศรษฐพันธุ์ โฆษก ศธ. คณะทำงาน รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูง ศธ. เข้าร่วม ณ บริเวณสาธารณสุขอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร ตลอดจนนางสาวจิราพร สินธุไพร สส.จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 5 และนางสาว ชญาภา สินธุไพร สส.จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 8 ร่วมให้การต้อนรับ
"งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2569 เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรม หรือ “Soft Power” ที่ยึดถือกันมาหลายชั่วอายุคนของชาวร้อยเอ็ด เพื่อถวายสักการะองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผมถือว่าการเรียนรู้นั้น ไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่เฉพาะเรียนในห้องเรียน ประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นการเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของพี่น้อง และเป็นเวทีสำคัญในการรวมพลังสังคมทุกช่วงวัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชน ที่ได้ต่อทุนทางวัฒนธรรม สอดรับกับที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการให้คุณค่าทางวัฒนธรรม เป็นพลังสร้างสรรค์ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป" รมว.ศธ.กล่าว