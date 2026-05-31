"อนุทิน" เป็นปธ.ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดถ้ำเสือ กระบี่ สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถาน เนื่องในวันวิสาขบูชา

นายกฯ เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ยอดบริจาค 8 ล้านกว่า
วันนี้ (31 พฤษภาคม 2569) เวลา 11.00 น. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถาน ณ วัดถ้ำเสือ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีในโอกาสนี้ มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ กว่า 2,000 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีพระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
เมื่อเดินทางถึงบริเวณงาน นายกรัฐมนตรีได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้จากชาวจังหวัดกระบี่ ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อลูกไม้สีขาวและนุ่งผ้าปาเต๊ะสีฟ้า ร่วมร่ายรำประกอบบทเพลง “เมืองกระบี่” เพื่อต้อนรับคณะอย่างงดงามและอบอุ่น สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวใต้ พร้อมถ่ายทอดความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังศาลาการเปรียญ เพื่อถวายสักการะพระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ และเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่า ก่อนถวายสักการะแด่พระเทพวชิรพุทธาคม รองเจ้าคณะภาค 17 และเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายพุ่มผ้าป่าแด่พระเทพวชิรพุทธาคม โดยในระหว่างการสมโภชผ้าป่า ท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรากร ได้ให้พรแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้บริหารราชการแผ่นดินประสบความสำเร็จตลอด 4 ปี เพื่อสร้างความผาสุกให้กับประเทศชาติและประชาชนด้วย
สำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,101,818.99 บาท เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือ อาทิ พระมหาธาตุเจดีย์ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาอื่น ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และยังคงต้องอาศัยพลังศรัทธาจากประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสนับสนุน เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไป