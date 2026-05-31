"ดร.โจ" หาเสียง "ตลาดธนบุรี" ผุดเมกะโปรเจกต์ ใช้คลองลดอุณหภูมิ "หวยใบเสร็จ SMEs" ปลุกศก.ฐานรากฝั่งธน

ผู้สมัครพรรคส้ม ลุยหาเสียง "ตลาดธนบุรี" ไอเดียพุ่ง ผุดเมกะโปรเจกต์ ใช้คลองลดอุณหภูมิกรุงเทพฯ ชูนโยบาย "หวยใบเสร็จ SMEs" ลุย ปลุกเศรษฐกิจรากหญ้าฝั่งธนฯ ด้านชาวบ้าน ชมหล่อ ป้อนขนมไข่เต่า-มอบมาลัยดาวเรือง
วันนี้ (31พ.ค.) นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร แคนดิเดตผู้ว่าพรรคประชาชน พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ธรรมใจ สส. เขตทวีวัฒนา ลงพื้นที่ตลาดธนบุรี เพื่อช่วยนายณัฐนนท์ นาคหล่อ ผู้สมัคร ส.ก. เขตทวีวัฒนา หาเสียง โดยนายชัยวัฒน์ กล่าวว่า เมื่อเช้าก็ลงพื้นที่ย่านตลาดสวนผัก เขตตลิ่งชัน และมาเขตทวีวัฒนาที่ตลาดธนบุรี เป็นการหมุนเวียนเพื่อไปให้ครบทั้ง 50 เขตและมาดูย่านการค้าฝั่งธนฯเพื่อจะได้พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ทำให้เราได้เข้าถึงประชาชนที่หลากหลายกลุ่ม ซึ่งเป็นการใช้เวลาช่วงเช้าวันอาทิตย์ ไพรด์พาเหรดในช่วงบ่าย
เมื่อถามว่าฝั่งธนฯมีอะไรที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากได้เป็นผู้ว่ากทม. นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ฝั่งธนฯมีศักยภาพมากมายและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถ้าพูดถึงเขตทวีวัฒนา ก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยซะส่วนมาก ซึ่งยังขาดเรื่องขนส่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนออกกำลังกายซึ่งเป็นวาระที่เราจะเข้ามาร่วมผลักดัน ทางผู้สมัคร ส.ก. เขตทวีวัฒนาของเรา ก็มีวาระที่ต้องการผลักดัน เรื่องที่ตนชอบมาก ๆ เลยคือทำเมืองให้เย็นลง ก็จะเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ประโยชน์จากคลองซึ่งเป็นเมกะโปรเจคในวาระเมืองของเราด้วย มีแนวคิดจะใช้คลองทำทางเดินให้ร่มรื่น น้ำคลองและต้นไม้จะลดอุณหภูมิของเมืองลงได้ เราอยากจะนำมาใช้เพื่อลดอุณหภูมิของกรุงเทพฯที่รู้สึกร้อนระอุมาก
เมื่อถามว่าจากการเดินตลาดหาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนสะท้อนปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ในหลายตลาดได้สะท้อนเรื่องความคึกคักที่น้อยลงไป อยากได้นโยบายที่มากระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจการค้าและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเราได้นำเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า คือหวยใบเสร็จ SMEs
ซึ่งจะเป็นในรูปแบบหวยใบเสร็จ กทม. ประชาชนมาซื้อของที่ร้านค้ารายย่อยหรือในตลาดสะสมยอดทุก 20 บาทได้ 1 คะแนน แล้วนำคะแนนไปแลกรางวัล ที่ทางกทมจะจัดสรรงบประมาณ มาเป็นเงินรางวัลเดือนละประมาณ 10 ล้านบาทและลุ้นรางวัลได้ทั้งคนซื้อและคนขาย รวมถึงนโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจย่านการค้าชุมชน ที่จะให้เอกชนและประชาชนในชุมชนดึงศักยภาพและเสน่ห์ของย่านนั้น ๆ ออกมาโดยมี กทม. เป็นผู้สนับสนุนเรื่องงบประมาณ
เมื่อถามว่ามั่นใจในฐานเสียงฝั่งธนฯหรือไม่ เพราะเหมือนเป็นจุดยุทธศาสตร์ของพรรค นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ให้ประชาชนชาวฝั่งธนฯ ได้มีทางเลือกซึ่งตนเองก็เป็นคนฝั่งธนฯ เกิดและโตที่นี่จึงเข้าใจปัญหาในย่านฝั่งธนฯเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาค่อนข้างล่าช้าจึงอยากเข้ามาพัฒนาให้เท่าเทียมกัน รวมถึงกรุงเทพฯฝั่งตะวันออกที่ควรได้รับการพัฒนา มากขึ้นเช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่เราอยากจะขอนำเสนอให้กับประชาชนคนกรุงเทพฯถ้าทีมบริหารของพรรคประชาชนผู้ว่าของพระประชาชนเข้าไปบริหารเราก็จะได้กรุงเทพฯที่มีการพัฒนาไปอย่างไม่เหลื่อมล้ำ
หลังจากนั้นนายชัยวัฒน์ได้พาผู้สมัคร ส.ก. เดินหาเสียงภายในตลาดธนบุรี โดยเดินแจกใบปลิวและแนะนำนโยบาย ที่จะดำเนินการหากได้เป็นผู้ว่ากทม. นอกจากนี้ยังขอให้ประชาชน ลงคะแนนเลือกทั้งผู้ว่าฯและสก.จสกพรรคประชาชน บรรยากาศโดยรวมประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนบางส่วนระบุว่าไม่ได้เป็นคนในพื้นที่กทม. แต่ก็จะส่งกำลังใจให้และบางส่วนบอกว่า พรรคประชาชนอยู่ในใจจะเลือกทั้งผู้ว่าฯและส.ก. อย่างแน่นอน นอกจากนี้ประชาชนยังชมว่านายชัยวัฒน์หล่อ และป้อนขนมไข่เต่าให้บางคนมอบเป็นพวงมาลัยดาวเรืองให้และขอถ่ายรูป