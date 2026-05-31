รัฐบาลเดินหน้า “เรียนได้งบ จบได้งาน” ดันโครงการ “3 ม. ต่างประเทศ” สร้างรายได้-เพิ่มทักษะแรงงานโลก

รัฐบาลเดินหน้า “เรียนได้งบ จบได้งาน” ดันโครงการ “3 ม. ต่างประเทศ” ส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานญี่ปุ่น มิ.ย. นี้ สร้างรายได้ระหว่างเรียน เพิ่มทักษะสู่ตลาดแรงงานโลก
วันนี้ (31พ.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนได้งบ จบได้งาน” ผ่านโครงการ “3 ม. ต่างประเทศ (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ)” เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่การฝึกปฏิบัติงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน พร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และบริษัท Shimizu Farm เตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 14 คน เข้าฝึกงานด้าน Supply Chain ภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่น ภายในเดือนมิถุนายน 2569 พร้อมเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น ทักษะการทำงาน วัฒนธรรม มาตรฐานแรงงาน ความปลอดภัย และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและสามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ
ทั้งนี้ ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้ 3 ระยะ โดยระยะสั้น จะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐาน ระยะกลาง มุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายใหม่ เช่น เกาหลีใต้และไต้หวัน ควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษา และระยะยาว จะผลักดันโครงการ 3 ม. ต่างประเทศ ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากล โดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และประเทศอื่น ๆ ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก อาทิ เกษตรและประมง การขนส่งสินค้าและบริหารจัดการวัตถุดิบ อุตสาหกรรมการผลิต บริการและการท่องเที่ยว และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังคือ นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพ มีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงาน และเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก เสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ