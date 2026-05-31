รัฐบาลขยายเครือข่ายดูแลสุขภาพจิต เพิ่มสถานบำบัดเป็น 227 แห่ง ลดเหลื่อมล้ำ–เข้าถึงบริการใกล้บ้าน

รองโฆษกรัฐบาล เผย เดินหน้าขยายเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตทั่วประเทศ เพิ่มสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตเป็น 227 แห่ง ลดความเหลื่อมล้ำ–เข้าถึงบริการใกล้บ้านมากขึ้น
วันนี้ (31พฤษภาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตของประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา และลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข โดยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต พ.ศ. 2569” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการปรับปรุงรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยขยายเครือข่ายสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการด้านสุขภาพจิตอย่างเป็นทางการจากเดิมประมาณ 190 แห่ง เป็น 227 แห่ง เพิ่มขึ้น 37 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
ทั้งนี้ รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตตามประกาศฉบับใหม่ ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพจิตได้ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น
สำหรับหน่วยบริการสำคัญที่อยู่ในประกาศ เช่น โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตลอดจนโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
“รัฐบาลมุ่งผลักดันให้การดูแลสุขภาพจิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขที่ประชาชนเข้าถึงได้จริง ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือพื้นที่ห่างไกล การขยายจำนวนสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตครั้งนี้ จะช่วยลดภาระการเดินทาง ลดระยะเวลารอคอย และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง” นางสาวลลิดากล่าว
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตควบคู่กัน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ระบบส่งต่อ และการเข้าถึงบริการเชิงป้องกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านในระยะยาว