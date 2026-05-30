รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินหัวหิน สั่ง ทย.ปลดล็อกมาตรฐานความปลอดภัย เตรียมเปิดรับเที่ยวบินตรงต่างประเทศ

รัฐบาลเร่งยกระดับ “สนามบินหัวหิน” สู่ประตูการท่องเที่ยวภาคใต้ ดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ–กระจายรายได้สู่ภูมิภาค “ภัทรพงศ์” สั่ง ทย.ปลดล็อกมาตรฐานความปลอดภัย เตรียมเปิดรับเที่ยวบินตรงต่างประเทศ
วันนี้ (30 พฤษภาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค ผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองรองและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการผลักดัน “ท่าอากาศยานหัวหิน” ให้เป็นประตูการท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ตอนบนและฝั่งอ่าวไทย รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเร่งรัดโครงการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตามแนวทาง “Airport for Regional Development” หรือการยกระดับสนามบินให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการท่องเที่ยวเมืองรอง
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ถนนและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง 16 ของท่าอากาศยานหัวหิน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในเดือนสิงหาคม 2569 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และรองรับการเปิดเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศในอนาคต
นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเร่งดำเนินการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจาก กพท. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สายการบินต่างประเทศว่าท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดเส้นทางบินใหม่เข้าสู่ประเทศไทย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงคมนาคมยังได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจท่องเที่ยว สายการบิน และผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อร่วมกันผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศ โดยมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง นักท่องเที่ยวระยะยาว และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่จังหวัดเมืองรอง
ในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ได้มีการหารือแนวทางจัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และบริการด้านการเดินทาง รวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านตรวจพืช และด่านกักสัตว์ เพื่อรองรับการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง มีทางวิ่งขนาด 2,100 x 35 เมตร และลานจอดรองรับอากาศยานแบบ A320 หรือ B737-800 ได้พร้อมกัน 2 ลำ โดยในช่วงปี 2561–2563 เคยเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศเส้นทางกัวลาลัมเปอร์–หัวหิน–กัวลาลัมเปอร์ ก่อนหยุดชั่วคราวจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่ปัจจุบันสายการบินไทยแอร์เอเชียให้บริการเส้นทางเชียงใหม่–หัวหิน อย่างต่อเนื่อง
“รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหิน จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ภูมิภาค ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมผลักดันหัวหินให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต” นางสาวลลิดา กล่าว