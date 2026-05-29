รัฐบาลเชิญชวนร่วมงาน Bangkok Pride 2026 อาทิตย์ 31 พ.ค.นี้ ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียม ปูทางเจ้าภาพ World Pride 2030

รัฐบาล เชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026 วันที่ 31 พ.ค.นี้ ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียม ดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน “Bangkok Pride Festival 2026” ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมนี้ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Patch the World with Pride ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจ” และเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก “World Pride 2030”
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด ในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ในปีนี้ นอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนําร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ (Pride City Network) จำนวน 58 จังหวัด เพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride 2030 ของประเทศไทยด้วย
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพเชิงพื้นที่ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งระบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลก ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังสร้างเครือข่ายขยายไประดับท้องถิ่นด้วย เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งด้านสิทธิมนุษยชนและระบบเศรษฐกิจสีรุ้งในระยะยาว
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย และความเท่าเทียมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จนทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้ ซึ่งงาน “Bangkok Pride Festival 2026” ปีนี้ นอกจากจะมีขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ ยาวเกือบ 5 กิโลเมตร ระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี มุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม 1 แล้ว ยังมีการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานมาแสดงด้วย โดยไฮไลท์สำคัญคือ วงหมอลำ”ระเบียบวาทศิลป์” วงหมอลำระดับตำนาน ที่จะมาร่วมแสดงบนเวที Pride Stage ณ สนามเทพหัสดิน ด้วย