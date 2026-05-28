มหาดไทย สรุปข้อมูลตัวชี้วัดสาธารณะ จ่อรับการประเมิน ITA ความโปร่งใส ปี 69 จาก ป.ป.ช. หลัง ปี 68 ได้ 97.45 ผ่านเกณฑ์ "ดี"

มหาดไทย สรุปข้อมูล จ่อรับประเมิน ITA ปี 69 เปิดเผยตัวชี้วัดข้อมูลสาธารณะเตรียมพร้อมรับการประเมิน ป.ป.ช. ย้ำ ข้าราชการในกำกับ No Gift Policy - สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด หลังพบ ปี 2567 ได้คะแนนประเมิน ได้ 94.74 คะแนน ปี 2568 ได้ 97.45 เพิ่ม 2.71 ระดับผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ "ดี" หลังปี 69 จัดงบ ปลูกจิตสํานึกบุคลากรฯ ยกระดับ ITA ของ 76 จังหวัด
วันนี้ (28 พ.ค. 69) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ สป.มท.
ที่ประชุมรับทราบ "แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569" โดยคัดเลือก “โครงการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2” เป็นโครงการนำร่อง
ในการประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเตรียมนำเข้าสู่ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (CRA)
ได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2569” และนโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยกำชับให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสอย่างยั่งยืน
สำหรับการประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2569 ขณะนี้หน่วยงานได้นำเข้าข้อมูลสำคัญขึ้นสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปรับปรุงข้อมูล OIT ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประมวลผล และนำเข้าข้อมูลสู่ระบบของสำนักงาน ป.ป.ช.
ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมการประเมิน ITA ของ สป.มท.บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
มีรายงานว่า สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้คะแนนประเมิน ITA ปี 2567 ได้ 94.74 คะแนน ปี 2568 ได้ 97.45 เพิ่ม 2.71 ระดับผลการประเมิน "ผ่านดี"
ขณะที่ แผนปีงบประมาณ 2569 ตามโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสํานึกฯ 35 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชนในระดับจังหวัด 18 ล้านบาท เช่น โครงการยกระดับคะแนน ITA ของจังหวัด ใน 76 จังหวัด
รวมถึง โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและการแก้ไขปัญหา การทุจริตของจังหวัด ใน 76 จังหวัด และค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรมฯ 5.7 ล้านบาท.