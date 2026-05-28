ผู้ว่าฯสตง. เผย คดีตึกสตง.ถล่ม ศาลนัดสืบพยานปากแรก 2 มิ.ย. ชี้เหตุจากออกแบบผิด-ไม่ตามแบบ

ผู้ว่าฯ สตง. แจงสภาฯ เผยคดีตึก สตง.ถล่ม ศาลนัดสืบพยานปากแรก 2 มิ.ย. ชี้เหตุจากออกแบบผิด-ก่อสร้างไม่ตามแบบ
วันนี้ (28 พ.ค.) ที่รัฐสภา นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระรับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2569 ภายหลังมี สส.อภิปรายซักถามถึงความคืบหน้ากรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม
นายมณเฑียร กล่าวว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์ตึกถล่ม สตง.ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลายด้าน ก่อนมีการแถลงผลการตรวจสอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยพบว่าสาเหตุเกิดจากการออกแบบที่ผิดพลาด และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบ
จากนั้น สตง.ได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการไต่สวน ก่อนส่งสำนวนให้อัยการดำเนินคดี และมีการยื่นฟ้องบริษัทออกแบบบริษัทก่อสร้าง และบริษัทควบคุมงาน รวม 23 ราย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568
ทั้งนี้ ศาลได้นัดสืบพยานปากแรกในวันที่ 2 มิถุนายนนี้ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าล่าสุดของคดีดังกล่าว