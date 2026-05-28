แถลงการณ์ป.ป.ช.เสียใจ ผอ.สำนักชนไรเดอร์ดับ ไม่ให้สิทธิพิเศษ สอบวินัย-ร่วมมือทุกหน่วยเต็มที่

ป.ป.ช.ออกแถลงการณ์เสียใจ เหตุ “ผอ.สำนักสืบสวน” ขับรถชนไรเดอร์ดับ ย้ำดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอน ไม่ให้สิทธิพิเศษ พร้อมตั้งสอบวินัย-ร่วมมือทุกหน่วยงานเต็มที่
วันนี้ (28พ.ค.) สำนักงาน ป.ป.ช. ออกเอกสารชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดสำนักงานป.ป.ช. ขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานได้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัว ญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุว่าสำนักงานตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้าง
สำนักงานป.ป.ช.ยังชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานป.ป.ช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสื่อสวนและกิจการพิเศษ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานป.ป.ช. ซึ่งสำนักงานตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่