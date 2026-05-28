“อนุชา” นำผู้สมัครสก. ปชป. ไหว้ศาลหลักเมือง ชูเบอร์ 5 ตรง 5 นโยบายหลัก ทำการเมืองสร้างสรรค์ไม่โจมตีใคร

ผู้สมัครผู้ว่ากทม. นามปชป. นำทีม ผู้สมัคร ส.ก.ประชาธิปัตย์ ไหว้ศาลหลักเมือง ชูเบอร์ 5 ตรง 5 นโยบายหลัก เตรียมลงพื้นที่เข้ม 30 วัน มุ่งทำการเมืองสร้างสรรค์ ไม่โจมตีใคร
วันนี้ (28พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเสร็จสิ้นการลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 5 จากพรรคประชาธิปัตย์ นําทีมผู้สมัคร ส.ก. สักการะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการหาเสียงเลือกตั้ง พร้อมเปิดเผยถึงแผนการหาเสียงพื้นที่ 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ
นายอนุชา เปิดเผยว่า จากนี้ไปจะเน้นการนำเสนอ 5 นโยบายหลักเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่เดินทางสะดวก มีความสะอาด มีความสบาย ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างเศรษฐกิจ-รายได้ที่ดีขึ้น ภายใต้กลไกการบริหารราชการที่โปร่งใส สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งตัวเลขหมายเลข 5 ที่จับสลากได้มานั้น ถือว่าประจวบเหมาะและสอดคล้องกับ 5 นโยบายหลักของพรรคพอดี
"คนกรุงเทพฯ ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ตัวแทนมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ต้องการโอกาสและความหวัง ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์พร้อมทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งผู้บริหารเมืองและ ส.ก. ทั้ง 50 เขต โดยจะลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าจรดมืดเพื่อรับฟังปัญหาเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก" นายอนุชา กล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการแข่งขันครั้งนี้ โดยเฉพาะกับอดีตผู้ว่าฯ นายอนุชา ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจ และการลงสมัครครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อตำหนิหรือโจมตีใคร แต่มาเพื่อเสนอทางเลือกที่สร้างสรรค์ให้กับประชาชน โดยเน้นย้ำว่าที่ผ่านมาแม้ตัวแทนของพรรคจะไม่ได้รับการเลือกตั้งในบางช่วง แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นทำงานรับใช้คนกรุงเทพฯ มาโดยตลอดอย่างไร้รอยต่อ
นายอนุชา ยังกล่าวถึงแนวทางการสื่อสารในช่วงโค้งสุดท้ายว่า เนื่องจากบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้มี 2 ใบ โดยใบสีเขียวเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งตนเองได้หมายเลข 5 ส่วนผู้สมัคร ส.ก. ของพรรคในแต่ละเขตจะได้หมายเลขที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ทีมงานและผู้สมัครทุกคนจะต้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการลงคะแนน และขอความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์กลับเข้ามาบริหารเมืองอีกครั้ง