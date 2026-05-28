”ศุภณัฐ” ซัดรัฐบาลส่อเอื้อผู้รับเหมา สอบถนนยุบหน้า รพ.วชิระ 8 เดือนไม่คืบ "สิริพงศ์" โต้ ย้ำยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรม ผิดคือผิด

”ศุภณัฐ” ซัดรัฐบาลเลือกปฏิบัติ สอบถนนยุบหน้าวชิรพยาบาลผ่าน 8 เดือนยังไร้ผลสอบ จี้ตอบให้ชัดเอื้อผู้รับเหมาหรือไม่ หลังข่าวหลุดโยนเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่โทษบริษัท ด้าน "สิริพงศ์" ยันคมนาคมยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรม ผิดคือผิด
วันนี้(28 พ.ค.) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม วาระกระทู้ถามสด นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน ตั้งกระทู้ถามสดถึงมาตรฐานการทำงาน การดำเนินคดี และการปฏิบัติต่อบริษัทเอกชนในคดีใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
นายศุภณัฐ ยกตัวอย่าง 3 กรณีสำคัญ ได้แก่ เหตุตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม ซึ่งมีบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้รับเหมา, กรณีเครนถล่มทับรถไฟที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งมีบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้รับเหมา และกรณีถนนยุบหน้าวชิรพยาบาล ที่มีบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ช.การช่าง เป็นผู้รับเหมา
โดยระบุว่า กรณีตึก สตง. ใช้เวลาสอบสวนและแถลงผลภายใน 3 เดือน พบว่าผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และที่ปรึกษามีความผิด ส่วนกรณีเครนถล่ม ใช้เวลาสอบสวน 4 เดือน ก่อนชี้ว่าผู้รับเหมาและที่ปรึกษามีความผิดเช่นกัน แต่กรณีถนนยุบที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 ผ่านมาแล้วกว่า 8 เดือน ยังไม่มีการแถลงผลสอบสวน
นายศุภณัฐ กล่าวว่า คณะกรรมการสอบสวนกรณีถนนยุบมีคนนอกเพียงประมาณ 20% ต่างจากกรณีตึก สตง. ที่มีคนนอกถึง 40% พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า มีข่าวหลุดออกมาว่าผลสอบเบื้องต้นระบุว่า ผู้รับเหมาไม่ผิด แต่เป็นเหตุสุดวิสัยจากน้ำประปาและน้ำใต้ดิน
“เป็นหลุมยุบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินก่อสร้างอยู่ด้านล่าง รวมถึงมีรายงานว่าอุโมงค์มีการเคลื่อนตัว สิ่งที่ต้องตั้งคำถามคือ มาตรฐานการทำงานและการเลือกปฏิบัติของรัฐบาลต่อผู้รับเหมา ขึ้นอยู่กับว่าเป็นบริษัทใดหรือไม่” นายศุภณัฐ กล่าวพร้อมถามว่า เหตุใดผลสอบสวนจึงยังไม่ถูกเปิดเผย และเป็นเพราะเกี่ยวข้องกับบริษัทซิโน-ไทยหรือไม่
ด้านนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า การสอบสวนแต่ละกรณีมีปัจจัยและรายละเอียดแตกต่างกัน รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบก็อาจไม่เหมือนกัน จึงทำให้ระยะเวลาการสอบสวนต่างกัน
ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานผลสอบกรณีถนนยุบ แต่จะติดตามเรื่องดังกล่าว พร้อมระบุว่าไม่ทราบว่านายศุภณัฐได้ข้อมูลภายในมาจากที่ใด เพราะแม้ตนอยู่ในกระทรวงก็ยังไม่ได้รับรายงาน
“เวลาที่กล่าวหา ทุกคนมีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตได้ แต่อยากให้ยึดข้อเท็จจริง แนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ให้ไว้กับทุกกระทรวง คือ ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม ไม่สนว่าเป็นบริษัทไหน ใครทำผิดก็ว่าไปตามผิด ถูกคือถูก” นายสิริพงศ์ กล่าวพร้อมย้ำว่า กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายและระเบียบอย่างตรงไปตรงมา
อย่างไรก็ตาม นายศุภณัฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า จากข้อมูลที่ได้รับ รายงานผลสอบดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรืออาจเสนอไปแล้ว และคณะกรรมการได้ลงความเห็นเสร็จสิ้น แต่ยังไม่มีการเปิดเผย พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงสร้างบรรทัดฐานที่ดี และพิสูจน์ให้เห็นว่าหลัก “ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม” สามารถทำได้จริง