"แสวง" สังเกตการณ์สมัครนายก-สมาชิกเมืองพัทยา มั่นใจไร้ปัญหา ส่ง กกต.ช่วย กกต.ชลบุรี

"แสวง" สังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา มั่นใจการเลือกตั้งครั้งนี้ไร้ปัญหา ส่งทีมส่วนกลางช่วย กกต.ชลบุรี
วันนี้ ( 28 พ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในการดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการอำนวยความสะดวก�ด้านสถานที่ ระบบการรับสมัคร และการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อให้กระบวนการรับสมัครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
นายแสวง กล่าวว่า วันแรกของการเปิดรับสมัคร ทั้งสำนักงานกกต. ส่วนกลางและ กกต. จังหวัด และเมืองพัทยา รวมทั้งทางจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าฯ มาร่วมสังเกตการณ์ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีการเตรียมความพร้อมของเมืองพัทยา และ กกต. ประจำจังหวัด เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
นายแสวง กล่าวว่า การเลือกตั้งเมืองพัทยาเป็นรูปแบบหนึ่ง ในการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเมืองพัทยาให้ความสำคัญ อยากให้เมืองพัทยาเป็นอย่างไร อยากได้นายกหรือสมาชิกเป็นอย่างไร อยู่ที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งเมืองพัทยามีหน่วยเลือกตั้ง 113 หน่วย ทางสำนักงาน กกต. ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่ 28 มิถุนายน และอยากให้ประชาชนติดตามการหาเสียงของผู้สมัคร รวมทั้งอยากให้ประชาชน สื่อ ช่วยกันร่วมสังเกตการณ์ระหว่างลงคะแนน
พร้อมย้ำว่าได้มีการเตรียมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้เป็นพิเศษ โดยส่วนกลางเข้ามามีส่วนร่วมกับการเตรียม กปน. เพื่อให้การลงคะแนนในวันเลือกตั้งไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ แต่ก็อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการลงคะแนน การทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และการนับคะแนน รวมคะแนน จนแล้วเสร็จ เพื่อจะได้การเลือกตั้งที่สุจริตและโปร่งใส
นายแสวง ยังฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย ว่าผู้ที่เสนอตัวมาลงสมัคร ก็คงศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงให้ละเอียด และผู้สมัครทุกคนก็มีคุณวุฒิ จึงเชื่อว่าจะเป็นการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจเห็นการแข่งขันที่เข้มข้น แต่ก็เชื่อว่าเป็นไปด้วยดีจากการที่มาเห็นในวันนี้
ทั้งนี้ การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เปิดรับสมัครระหว่างวันนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 – 16.30 น. และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569