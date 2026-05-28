รัฐบาลเตรียมพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการ เพิ่มเบี้ย 1,000 บาท ดันอารยสถาปัตย์ สร้างสังคมเท่าเทียม

รัฐบาลพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาท ดันอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศ สร้างสังคมเท่าเทียม
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติ พร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็ว ล่าสุดประกาศ 3 มาตรการเร่งด่วน พลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ ผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาท/คน/เดือน , ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ กระตุ้นทุกให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการ ภายใต้หลักการ "คนพิการใช้ได้ คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้" และ ยกระดับ ”ราชการเป็นมิตร” โดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 22 แห่งทั่วประเทศ ติดตั้ง "ห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวก" เพื่อสุขอนามัย และติดตั้ง "ระบบโซลาร์รูฟท็อป" เพื่อประหยัดพลังงาน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้วางแนวทางเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติ และเปลี่ยนผ่านบทบาทภาครัฐจากการเป็นเพียง "ผู้ให้ความช่วยเหลือ" ไปสู่การเป็น "ผู้สร้างโอกาส" เพื่อให้คนพิการไทยทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้บูรณาการฐานข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาเด็กพิการออกนอกระบบการศึกษา โดยจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อดึงเด็กพิการนอกระบบให้กลับเข้าสู่การศึกษา พร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว โดยการเพิ่มเนื้อหาการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรอบรมอาสาสมัคร พม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการ จำนวน 1,260 คน เพื่อเป็นกลไกเชิงป้องกันและดูแลความปลอดภัยของคนพิการในชุมชนอย่างใกล้ชิด
โดยรัฐบาลมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนผ่านจากการสงเคราะห์แบบเดิม มาเป็นการสร้างโอกาสและศักดิ์ศรี เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเท่าเทียม