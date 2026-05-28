เตรียมปรับร่าง พ.ร.บ.อสม.ยกระดับการคุ้มครอง เพิ่มสิทธิประโยชน์ คาดเสนอ ครม.เห็นชอบ มิ.ย.นี้

รัฐบาลเตรียมปรับร่าง พ.ร.บ.อสม.ยกระดับการคุ้มครอง เพิ่มสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ตอบโจทย์คนทำงาน คาดเสนอ ครม.เห็นชอบ มิ.ย. 69 นี้
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เตรียมปรับ “ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. ....” ขยายเกณฑ์อายุแรกเข้าสูงสุด ปรับเกณฑ์เวลาทำงานเพื่อรับสวัสดิการ และเพิ่มความคุ้มครอง อสม.รุ่นใหญ่ ให้สอดคล้องสภาพความเป็นจริง ตอบโจทย์การทำงาน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คาดพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2569
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติ อสม. พ.ศ. .... จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวัง ในการยกระดับสถานะ สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของ อสม. ให้ได้รับการรับรองตามกฎหมาย เพื่อตอบแทนต่อความเสียสละของพี่น้อง อสม.ในฐานะกำลังสำคัญของระบบสุขภาพ โดยจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 กรม สบส. ได้นำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ อสม. ให้สอดคล้อง และตอบโจทย์การทำงานของพี่น้อง อสม. มากที่สุด โดยมีข้อเสนอที่เป็นไฮไลต์สำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่
1) เสนอขยายเกณฑ์อายุสูงสุดในการขึ้นทะเบียนเป็น อสม. จากเดิมไม่เกิน 60 ปี เป็น “ไม่เกิน 65 ปี” เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมสูงอายุในปัจจุบัน ด้วยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง มีประสบการณ์ ได้มีโอกาสร่วมดูแลสุขภาพชาวชุมชน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขในระดับพื้นที่ได้อย่างดี
2) เสนอปรับลดเกณฑ์ เวลาทำงานรับสวัสดิการจากเดิมที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 20 ปี ปรับลดลงให้เหลือ "ไม่น้อยกว่า 10 ปี" เนื่องจากพบว่า อสม. ส่วนใหญ่เริ่มปฏิบัติงานในช่วงอายุ 40 - 50 ปี การกำหนดเกณฑ์ไว้ที่ 10 ปี จึงเป็นระยะเวลาที่สะสมได้จริง และสะท้อนถึงความทุ่มเทและการเสียสละเพื่อชุมชนในระดับที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ อสม. สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) เสนอให้เพิ่มความคุ้มครอง อสม.รุ่นใหญ่ ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนมาอย่างยาวนาน โดยมุ่งหวังให้กฎหมายเข้ามาดูแลในกรณี อสม.ร่างกายเสื่อมถอยลงตามวัย จนเป็นเหตุให้พ้นสภาพ ให้มีโอกาสได้รับสวัสดิการเพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความตั้งใจในการทำงาน ถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้อง อสม. อย่างเข้าใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
“ทั้งนี้ เมื่อจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด ประกอบกับตัวร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว คาดจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 โดยเมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านความเห็นชอบตามกระบวนการตรากฎหมาย ย่อมส่งผลให้เกิดความมั่นคง ยกระดับสวัสดิการ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้อง อสม. ทั่วประเทศ” นางสาวพลอยทะเล กล่าว