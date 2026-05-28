“ดร.โจ” นั่งรถเมล์ EV สมัครผู้ว่าฯ กทม.ให้คนกรุงตัดสิน พร้อมดันวาระพัฒนา 4 ปีข้างหน้า เน้นแก้โครงสร้าง-ระบบ ใช้ AI ปราบโกง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ดร.โจ” นั่งรถเมล์ EV สมัครผู้ว่าฯ กทม. ขอให้คนกรุงตัดสิน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ผลักดันการพัฒนา 4 ปีข้างหน้า ทั้งวาระเมืองและวาระเขต วาระพรรคประชาชน ย้ำเน้นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบ ปราบคอร์รัปชั่นด้วยเอไอ

วันนี้( 28 พ.ค. )ที่อาคารไอราวัตพัฒนา นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคประชาชน เดินทางด้วยรถเมล์ EV มาพร้อมกับผู้สมัคร ส.ก.ทั้ง 50 เขตของพรรคประชาชน โดยนายชัยวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้ารับสมัครผู้ว่าฯ กทม. ว่า กรณีที่ถูกมองว่าเป็น 1 ใน 3 ตัวเต็งของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.รอบนี้ ชัยวัฒน์ ได้ขอให้คนกรุงเทพฯ เป็นผู้ตัดสินเอง ส่วนหน้าที่ของเราที่ดีที่สุด คือใช้วาระเลือกตั้ง กทม. ครั้งนี้ ในการผลักดันการพัฒนาอนาคตในอีก 4 ปีข้างหน้า ทั้งวาระเมืองและวาระเขต ในส่วนของวาระพรรคประชาชน ถ้าอยากให้ 'วาระเขต' เกิดขึ้นก็ต้องเลือก 'ผู้ว่าจากพรรคประชาชน' ด้วย ส่วนการนำวาระของ 'สก.ปชน.'ไปฝากไว้กับ 'ผู้ว่าฯ กทม.คนอื่น' นั้นเป็นไปได้ยาก


ส่วนปัญหาเร่งด่วนของ กทม.จริงๆ มีหลายเรื่อง ซึ่งพรรคประชาชนอยากมุ่งเน้นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบ อย่างที่เคยนำเสนอมาตลอด ที่นอกจากการแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอย หรือเรื่องรูทีน สิ่งที่จะต้องพัฒนามากกว่านั้น คือจุดที่ไม่ค่อยได้ทำมากเท่าที่ควรในอดีต โดยเฉพาะการจัดกรคอร์รัปชัน ทางพรรคก็ได้มีการนำเสนอระบบ ‘กรุงเทพโปร่งใส เอไอจับโกง’ ที่จะมาใช้ในฝ่ายบริหารกทม นำมาจัดการกับปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ เพราะถ้าปล่อยให้การทุจริตเกิดขึ้นแล้ว อำนาจการจัดการของผู้ว่า ก็มีจำกัดมาก


ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องจัดการตั้งแต่ขึ้นงบประมาณ - สืบหาราคากลาง ก่อนจะนำมาเสนอสภากทม. ด้วยซ้ำ รวมถึงปัญหากลางน้ำ เช่นการออก. TOR - การประมูลต่างๆ สิ่งเหล่านี้ในระบบที่พัฒนามา เราก็สาธิตให้ดู เพื่อมาแก้ไขปัญหาคนกรุง
แต่หากผลเลือกตั้งออกมา สก.ของพรรคประชาชน ต้องไปร่วมงานกับ ผู้ว่าฯ คนอื่นหรือพรรคอื่น ก็จะสามารถร่วมงานกันได้ด้วยใช่หรือไม่ ชัยวัฒน์ กล่าวว่า เราก็เสนอมาให้เห็นตลอดอยู่แล้ว แต่ถ้าเราอยากให้คนกรุงเทพฯ ได้เลือกวาระเมือง ตามที่แคนดิเดตผู้ว่าฯกทม. พรรคประชาชน เสนอ ทั้งการลดความเหลื่อมล้ำ และการเปิดประตูของโอกาส ซึ่งหากอยากให้ผลักดันวาระเหล่านี้ คงต้องเลือกทั้ง ผู้ว่า และ สก.ของพรรคประชาชน

"ดร.โจ" นั่งรถเมล์ EV สมัครผู้ว่าฯ กทม.ให้คนกรุงตัดสิน พร้อมดันวาระพัฒนา 4 ปีข้างหน้า เน้นแก้โครงสร้าง-ระบบ ใช้ AI ปราบโกง
