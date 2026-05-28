“ดร.โจ” นั่งรถเมล์ EV สมัครผู้ว่าฯ กทม.ให้คนกรุงตัดสิน พร้อมดันวาระพัฒนา 4 ปีข้างหน้า เน้นแก้โครงสร้าง-ระบบ ใช้ AI ปราบโกง

“ดร.โจ” นั่งรถเมล์ EV สมัครผู้ว่าฯ กทม. ขอให้คนกรุงตัดสิน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ผลักดันการพัฒนา 4 ปีข้างหน้า ทั้งวาระเมืองและวาระเขต วาระพรรคประชาชน ย้ำเน้นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบ ปราบคอร์รัปชั่นด้วยเอไอ
วันนี้( 28 พ.ค. )ที่อาคารไอราวัตพัฒนา นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคประชาชน เดินทางด้วยรถเมล์ EV มาพร้อมกับผู้สมัคร ส.ก.ทั้ง 50 เขตของพรรคประชาชน โดยนายชัยวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้ารับสมัครผู้ว่าฯ กทม. ว่า กรณีที่ถูกมองว่าเป็น 1 ใน 3 ตัวเต็งของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.รอบนี้ ชัยวัฒน์ ได้ขอให้คนกรุงเทพฯ เป็นผู้ตัดสินเอง ส่วนหน้าที่ของเราที่ดีที่สุด คือใช้วาระเลือกตั้ง กทม. ครั้งนี้ ในการผลักดันการพัฒนาอนาคตในอีก 4 ปีข้างหน้า ทั้งวาระเมืองและวาระเขต ในส่วนของวาระพรรคประชาชน ถ้าอยากให้ 'วาระเขต' เกิดขึ้นก็ต้องเลือก 'ผู้ว่าจากพรรคประชาชน' ด้วย ส่วนการนำวาระของ 'สก.ปชน.'ไปฝากไว้กับ 'ผู้ว่าฯ กทม.คนอื่น' นั้นเป็นไปได้ยาก
ส่วนปัญหาเร่งด่วนของ กทม.จริงๆ มีหลายเรื่อง ซึ่งพรรคประชาชนอยากมุ่งเน้นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบ อย่างที่เคยนำเสนอมาตลอด ที่นอกจากการแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอย หรือเรื่องรูทีน สิ่งที่จะต้องพัฒนามากกว่านั้น คือจุดที่ไม่ค่อยได้ทำมากเท่าที่ควรในอดีต โดยเฉพาะการจัดกรคอร์รัปชัน ทางพรรคก็ได้มีการนำเสนอระบบ ‘กรุงเทพโปร่งใส เอไอจับโกง’ ที่จะมาใช้ในฝ่ายบริหารกทม นำมาจัดการกับปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ เพราะถ้าปล่อยให้การทุจริตเกิดขึ้นแล้ว อำนาจการจัดการของผู้ว่า ก็มีจำกัดมาก
ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องจัดการตั้งแต่ขึ้นงบประมาณ - สืบหาราคากลาง ก่อนจะนำมาเสนอสภากทม. ด้วยซ้ำ รวมถึงปัญหากลางน้ำ เช่นการออก. TOR - การประมูลต่างๆ สิ่งเหล่านี้ในระบบที่พัฒนามา เราก็สาธิตให้ดู เพื่อมาแก้ไขปัญหาคนกรุง
แต่หากผลเลือกตั้งออกมา สก.ของพรรคประชาชน ต้องไปร่วมงานกับ ผู้ว่าฯ คนอื่นหรือพรรคอื่น ก็จะสามารถร่วมงานกันได้ด้วยใช่หรือไม่ ชัยวัฒน์ กล่าวว่า เราก็เสนอมาให้เห็นตลอดอยู่แล้ว แต่ถ้าเราอยากให้คนกรุงเทพฯ ได้เลือกวาระเมือง ตามที่แคนดิเดตผู้ว่าฯกทม. พรรคประชาชน เสนอ ทั้งการลดความเหลื่อมล้ำ และการเปิดประตูของโอกาส ซึ่งหากอยากให้ผลักดันวาระเหล่านี้ คงต้องเลือกทั้ง ผู้ว่า และ สก.ของพรรคประชาชน