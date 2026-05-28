"ไอติม" เผย สส.ส้มกว่า 30 คนร่วมลงชื่อหนุนร่างแก้ รธน.ฉบับเพื่อไทย เหตุหลักการสอดคล้องกัน

‘พริษฐ์’ เผย 30 กว่า สส.พรรคประชาชน ร่วมเข้าชื่อร่างแก้ รธน.ฉบับเพื่อไทย’ เหตุหลักการสอดคล้องกับ ปชน.
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า วันนี้พรรคประชาชนได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มของพรรคเพื่อไทยแล้ว ซึ่งเราเห็นว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องกับร่างของพรรคประชาชนในหลักการสำคัญ เช่น ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ร่าง ไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้ สว.
“ผมและ สส. พรรคประชาชน 30+ คน จึงได้ลงชื่อให้ร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้มีรายชื่อเพียงพอแน่นอนต่อการเสนอร่างเข้าสู่รัฐสภาในวาระที่ 1” นายพริษฐ์ ระบุ