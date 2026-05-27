นายกฯ เผยคุย “มาครง-ยูเนสโก” ปมเขมร ย้ำไม่ยอมรับแผนที่ 1:2 แสน จะตรวจความเสียหายพื้นที่มรดกโลกต้องตรวจทั้งสองฝั่ง

"อนุทิน" เผยหารือ “มาครง-ยูเนสโก” ปมเขมรแล้ว แจงข้อสงสัยนานาชาติ ย้ำไทยไม่ยอมรับแผนที่ 1:2 แสน หากจะตรวจความเสียหายพื้นที่มรดกโลกต้องตรวจทั้ง 2 ฝั่งอย่างเป็นกลาง พร้อมเปิดพื้นที่แจงข้อเท็จจริง แจงกระแสวิจารณ์ตั้งทหารนั่ง JBC บอกเป็นผู้มีประสบการณ์และความเหมาะสม
วันที่ (27 พ.ค.) ที่อิมแพค ชาเลนเจอร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าพบ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้พูดคุยเรื่องกัมพูชา ซึ่งมีท่าทีอย่างไร ว่า “ดีครับ” เราได้หารืออธิบายชี้แจง ในส่วนที่นานาประเทศสังสัย ไม่ใช่เพียงแค่ตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียว แต่เราได้ชี้แจงและหารือกับยูเนสโกในหลายๆ ประเด็น
ส่วนที่ทางกัมพูชามีการขอแผนที่จากฝรั่งเศสนั้น นายอนุทิน ระบุว่า เรื่องนี้ไม่มีปัญหา ไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้ว จะขอจากใครไม่ได้มีความหมายอะไร เรามีข้อสรุปในระดับหนึ่งแล้ว ว่าจะยึดถืออย่างไรหาก 1:50,000 ไม่ได้ 1:200,000 ยิ่งไม่มีแล้ว และหากยังใช้ 1:200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย ส่วนอัตรา 1: 50,000 ใช้ได้กับบางจุดบางพื้นที่ และหากพื้นที่ตรงไหนมีข้อสงสัยก็ให้ใช้ไลดาร์ ทั้งนี้ขออย่าถามในรายละเอียด ซึ่งตนขอพูดในหลักการไว้ก่อน ส่วนรายละเอียดต้องมีการแถลงอีกครั้ง
เมื่อถามถึงกรณีมรดกโลกที่กัมพูชามีการร้องขอให้เข้ามาตรวจสอบความเสียหาย ทางยูเนสโกมีการให้ข้อมูลอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เขาให้ข้อมูลดี เราจึงได้มีการชี้แจงและได้ให้เสนอไปว่า เมื่อมาแล้วก็อยากให้มาทั้ง 2 ประเทศ เนื่องจากห่างกันเพียงไม่กี่กิโลเมตร ซึ่งเราพร้อมจัดให้มีการสำรวจเพื่อให้สิ้นข้อเคลือบแคลงสงสัย
เมื่อถามว่าหลังจากที่มีการเสนอไป ยูเนสโกมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง นายอนุทิน เผยว่า consider เนื่องจากเรายังไม่ได้ทำเรื่องไปขอ และเราไม่ได้ขออะไร แต่หากคู่กรณีของเราทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการ หากยูเนสโกบอกว่าจะมาดู และจะมีการรายงาน ดังนั้นควรที่จะต้องมาดูทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้เกิดการรับฟังหากจะมีการรีพอร์ต โดยขั้นตอนถูกร้องขอจากประเทศคู่กรณี แต่ในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ควรที่จะต้องวางตัวเป็นกลางตามสถานะของเขา แต่หากไม่รีพอร์ต เก็บไว้เฉยๆ ก็ไม่เป็นไร ก็ไม่ว่าอะไรกัน แต่หากจะมีการรีพอร์ตเผยแพร่สาธารณะ ตนจึงแจ้งว่าต้องเข้ามาเพื่อให้ฝั่งไทยมีโอกาสชี้แจงด้วย
เมื่อถามถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในการตั้งทหารนั่ง JBC นายอนุทิน เผยว่า ไม่มีอะไร เป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว มีความอาวุโส รวมถึงมีความเจนวัดเวทีอยู่แล้ว