"อนุทิน" ปัดติดหนี้ส้มยุบสภาให้แล้ว ลั่นภท.เป็นผู้ผลิตสร้างจิตสำนึกรักสถาบัน ไม่ใช่เอเจนท์สร้างตัวแทนจำหน่าย

นายกฯ โต้ “เท้ง” กล่าวหาระบอบสีน้ำเงิน ชี้ภท.เป็นผู้ผลิต สร้างจิตสำนึกรักสถาบัน ไม่ใช่เอเจนท์ ไม่ต้องสร้างตัวแทนจำหน่าย เมินไม่ขอโทษ เหตุไม่ใช่คู่กรณี ย้ำ มาจากปชช. ไม่ได้ติดหนี้พรรคส้มยกมือให้เป็นนายกฯ เพราะยุบสภาให้แล้ว
วันนี้ (27พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน มีการใช้วาทกรรมระบอบสีน้ำเงิน รวมถึงกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนท์ในการจัดหาคนเข้าระบอบ ดังกล่าว ว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ผลิตในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ฉะนั้นระบอบสีน้ำเงินถ้าจะพูดไปแล้วไม่ใช่เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ต้องรวมไปถึงความเป็นประเทศ
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ หากใครจะมาบัญญัติศัพท์นี้ ก็หมายถึงประเทศไทย เพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เอเจนท์ไม่ต้องตั้งตัวแทนจำหน่าย
ส่วนมองท่าทีของพรรคประชาชนที่ออกมาพูดเรื่องระบอบสีน้ำเงินอย่างไร นายกรัฐมนตรี ระบุเพียงว่า ไม่เป็นไร เอาที่สบายใจ
ส่วนมองกรณีที่แกนนำพรรคประชาชนบางคนออกมาพูดในทำนองว่า หากในอนาคตมีการแก้รัฐธรรมนูญ ให้ยกเลิกองคมนตรี นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในบริบทของภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้จึงติดหนี้บุญคุณแค่ประชาชนเท่านั้น ซึ่งเรื่องขอบคุณ ก็ขอบคุณ แต่ไม่ได้หมายความว่าติดหนี้บุญคุณกัน เพราะน่าจะแล้วกันไปหมดแล้ว แต่ถ้าจะบอกว่าโหวตให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยแรก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เรื่องนี้หัวหน้าพรรคประชาชนก็เรียกร้องให้ยุบสภาท่ามกลางการอภิปรายในสภา ซึ่งตนก็ยุบให้แล้ว จึงจบที่ตรงนั้น
พร้อมย้ำว่า ที่ตนมาอยู่ตรงนี้ ณ วันนี้ ตนมาจากประชาชน เพราะในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้รับการลงคะแนนมาเป็นพรรคอันดับ 1 จากนั้นจึงได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมา ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไม่มีสส.พรรคประชาชนมายกมือสนับสนุน เพราะฉะนั้นตนไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรตรงนั้น
เมื่อถามว่า การเดินเกมครั้งนี้ของพรรคประชาชนถือว่าจะทำให้บ้านเมืองเกิดความขัดแย้งหรือไม่นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พอแล้ว ๆ
ส่วนกรณีที่ นายณัฐพงษ์ ยืนยันว่าจะไม่ขอโทษ ที่กล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงิน นายกรัฐมนตรี ย้อนถามกลับว่า ขอโทษใคร ตนไม่ได้เรียกร้องให้เขาขอโทษตน เพราะเป็นเรื่องระหว่างเขากับคู่กรณีของเขา ซึ่งตนไม่ใช่คู่กรณี