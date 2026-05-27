"อนุทิน" รับรายงานแล้วเหตุยิงครอบครัวตร. สั่งมทภ.4-ศอ.บต.-ผู้ว่าฯ ดูแล ปัดตอบประเมินการข่าว

“นายกฯ” เผยได้รับรายงานแล้ว เหตุอุกฉกรรจ์ยิงครอบครัวตำรวจ สั่ง มทภ.4-เลขา ศอ.บต.-ผู้ว่าฯ ดูแลครอบครัวแล้ว ปัดตอบประเมินการข่าว
วันที่ (27 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกนณีคนร้ายก่อเหตุยิงครอบครัวทำให้ครูฟาติเมาะ ยา โง๊ะ ซึ่งเป็นภรรยาของ ดต.อดุลย์ หะยีสุหลง เสียชีวิต และทำให้บุตรสาวอายุ 36 วันได้รับบาดเจ็บหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี ว่า ได้รับรายงานแล้ว และให้แม่ทัพภาคที่ 4 และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ไปดูแลครอบครัวตำรวจอย่างเต็มที่ เพราะมีลูกน้อยที่แม่เสียชีวิตไป
ผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีการประเมินการข่าวในพื้นที่อย่างไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามดังกล่าว