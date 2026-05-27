“เอกราช” ผิดหวังสภาคว่ำร่างศาลทหาร ซัดภท.เปลี่ยนจุดยืนหลังหมดดีลการเมือง ลั่นต้องขึ้นศาลเดียวกับปชช.

สส.พรรคส้ม ผิดหวังสภาคว่ำร่างศาลทหาร ซัด “ภูมิใจไทย” เปลี่ยนจุดยืนหลังหมดดีลการเมือง เคยหนุนแค่ละครคุณธรรมหรือไม่ ย้ำไม่ยอมถอย เดินหน้าผลักดันปฏิรูปกองทัพต่อ ชี้ทหารทำผิดต้องขึ้นศาลพลเรือนเช่นเดียวกับประชาชน
วันนี้ (27พ.ค.) นายเอกราช อุดมอำนวย สส.พรรคประชาชน พร้อมคณะ แถลงภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่นายเอกราชและคณะเป็นผู้เสนอ รวมถึงร่างฉบับของ นาวาโท กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ กับคณะ โดยที่ประชุมรับหลักการเฉพาะร่างที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
นายเอกราช กล่าวว่า ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมายจากพรรคประชาชน รู้สึกผิดหวังต่อกรณีที่รัฐบาลคว่ำร่างกฎหมายที่เสนอด้วยเจตนาดี เพื่อปฏิรูปกองทัพและปรับปรุงเขตอำนาจศาลทหารให้สอดรับกับมาตรฐานสากล รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยพวกตนทำงานเรื่องนี้มาตั้งแต่ชั้นอนุกรรมาธิการจนถึงชั้นกรรมาธิการ และร่างดังกล่าวยังเป็นร่างเดียวกับที่เคยเสนอในสภาชุดที่ผ่านมา
นายเอกราช ตั้งคำถามว่า การที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 เคยรับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวไว้ เป็นเพียง “ละครคุณธรรม” ของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ที่แสดงท่าทีให้ความร่วมมือในช่วงที่ยังมี MOA ทางการเมืองร่วมกัน แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปกลับเปลี่ยนจุดยืน
นายเอกราช กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้อภิปรายในวาระแรก พร้อมกล่าวถึงการ “ทวงบุญคุณ” เพราะต้องการเห็นร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพเข้าสู่การพิจารณาของสภา ทั้งที่ร่างดังกล่าวเคยผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการมาแล้ว และหลายประเด็นสามารถตกลงกันได้ด้วยดี
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลกลับลงมติไม่รับหลักการร่างดังกล่าว จึงสะท้อนถึงความไม่จริงใจต่อการปฏิรูปกองทัพ และสิ่งที่เคยแสดงไว้ในอดีตอาจเป็นเพียงการแสดงเพื่อรักษาอำนาจทางการเมือง เพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงจริง กลับไม่ได้ลงมือทำอย่างแท้จริง
นายเอกราช กล่าวด้วยว่า แม้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกตีตก แต่พวกตนยังไม่หมดหวัง และจะปรับปรุงเนื้อหาเพื่อยื่นเข้าสู่การพิจารณาใหม่ในสมัยประชุมถัดไป ตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมยืนยันเดินหน้าผลักดันการปฏิรูปกองทัพและปฏิรูปศาลทหารต่อไป โดยเห็นว่าทหารที่ทุจริตหรือกระทำความผิด ต้องขึ้นศาลพลเรือน และทหารที่กระทำความผิดอาญาต่อประชาชนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในศาลพลเรือนเช่นเดียวกัน
ด้าน นาวาโท กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ กล่าวขอโทษประชาชนที่ยังไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้สำเร็จ พร้อมยืนยันว่า ความพยายามในการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร จะไม่จบลงเพียงเท่านี้ เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ประชาชนและสร้างความโปร่งใสให้กองทัพต่อไป.