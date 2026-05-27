มท.ปัดฝุ่น! ร่างแก้ไขกม."โรงจำนำ"จ่อเปลี่ยนคำนิยาม คุมธุรกิจรับขายฝาก เน้นร้านทอง "ฝ่ายกม."หวั่น! ปัญหาตีความขายฝาก

ปค.มท. ปัดฝุ่น! ร่างแก้ไข พ.ร.บ. "โรงจำนำ" จ่อเปลี่ยนคำนิยาม ควบคุม "ธุรกิจรับขายฝาก" เน้น ร้านทอง-กิจการคล้ายโรงรับจํานํา ระบุแก้ไขบทนิยาม “การรับจํานํา” ให้รวมถึง "การรับซื้อฝาก" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้าน "คกก.พิจารณาร่างกฎหมาย มท." กังวลแก้คำนิยาม ส่อเกิดปัญหาการตีความ กระทบโครงสร้างกฎหมายฯ ทั้งระบบ แนะหากต้องการคุมขายฝาก "ร้านทอง" อาจพิจารณาจัดทํากฎหมายเฉพาะ หรือปรับโครงสร้าง และชื่อกฎหมาย พร้อมรับฟังบทนิยาม “การรับจํานํา” ในระดับกรมฯ ให้ชัดเจนก่อน
วันนี้ (25 พ.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า ภายหลัง กรมการปกครอง (ปค.) ได้ยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงรับจํานํา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เคยเสนอไปยังสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แล้ว แต่ถูกส่งกลับมาเนื่องจากมีการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี
โดยการแก้ไข เนื่องจาก ปค. พบปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าวเกี่ยวกับ การตีความบทบัญญัติมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.โรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 คํานิยาม “......... และหมายความรวม
ตลอดถึงการรับ หรือซื้อสิ่งของ โดยจ่ายเงินให้สําหรับสิ่งของนั้น เป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจํานวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท โดยมีข้อตกลง หรือเข้าใจกันโดยตรง หรือโดยปริยายว่า จะได้ไถ่คืนในภายหลังด้วย”
ปค. พบว่า ที่ผ่านมาเนื่องจากมีข้อร้องเรียนว่า "กิจการรับซื้อฝาก" โดยเฉพาะร้านทอง อาจเข้าข่าย เป็นโรงรับจํานํา จึงมีข้อกังวลว่า "หากไม่เข้าดําเนินการ อาจถูกพิจารณาว่าละเว้น การปฏิบัติหน้าที่"
ขณะที่ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ย. 2567 ได้ให้คําแนะนําให้ศึกษาร่างกฎหมาย ให้ครอบคลุม "หากประสงค์จะควบคุมการขายฝาก"
ซึ่ง ปค. ได้เสนอแก้ไขบทนิยามคําว่า “การรับจํานํา” ให้มีความหมายรวมถึงการรับซื้อฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเสนอแก้ไขเพิ่มเติมฯ โดยมีสาระสําคัญ เกี่ยวกับการแก้ไขนิยาม “โรงรับจํานํา”
และเพิ่มเติมนิยาม “การรับจํานํา” เพื่อให้ครอบคลุมการรับจํานํา สิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระ การขายฝากเป็นปกติธุระ และการรับหรือซื้อสิ่งของโดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันว่าจะไถ่คืนในภายหลัง
ล่าสุด คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ 1 มีความเห็น ว่า เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ในการประกาศใช้ พ.ร.บ.โรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 แล้วเห็นว่า พ.ร.บ. ดังกล่าว ที่มีเจตนารมณ์ในการควบคุม “การรับจํานํา” การนํา “การขายฝาก” มารวมไว้ในบทนิยามหรือขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยโรงรับจํานํา
"อาจไม่สอดคล้องกับลักษณะ และผลทางกฎหมายของนิติกรรมแต่ละประเภท เนื่องจาก “การจํานํา” และ “การขายฝาก” มีสาระสําคัญ แตกต่างกันโดยชัดแจ้ง"
กล่าวคือ การจํานําเป็นการส่งมอบทรัพย์สินไว้เป็นประกันการชําระหนี้ โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังคงเป็นของผู้จํานํา ส่วนการขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโอนไปยัง ผู้รับซื้อฝากแล้ว โดยผู้ขายฝากมีเพียงสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนภายในกําหนดเวลา"
หากกําหนดนิยามให้ “การจํานํา” รวมถึง “การขายฝาก” อาจกระทบต่อโครงสร้างของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งระบบ เนื่องจากการจํานําและการขายฝากมีหลักเรื่องกรรมสิทธิ์ และความเสี่ยงในทรัพย์แตกต่างกัน หากนําการขายฝากมารวมไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงรับจํานํา โดยมิได้กําหนดหลักเกณฑ์เฉพาะให้ชัดเจน
"อาจก่อให้เกิดปัญหาในการตีความและการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในด้านสถานะ ของกรรมสิทธิ์ ความรับผิดในกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย ขั้นตอนการไถ่คืน ระยะเวลาไถ่คืน ตลอดจนปัญหาการกําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับนิติกรรมที่ได้เกิดขึ้นก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ"
ทั้งนี้ หาก ปค. ประสงค์จะควบคุม "การประกอบธุรกิจรับขายฝาก" โดยเฉพาะ กรณีร้านทอง หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายโรงรับจํานํา "อาจพิจารณาจัดทํากฎหมายเฉพาะ" หรือปรับโครงสร้าง และชื่อกฎหมาย
ให้แสดงขอบเขตการควบคุมอย่างชัดเจน แทนการนําเรื่องการขายฝากไปกําหนดไว้ในบทนิยามของกฎหมายว่าด้วยโรงรับจํานํา ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาการตีความในทางกฎหมาย
ท้ายสุด ปค. ควรเสนอประเด็นปัญหาบทนิยาม “การรับจํานํา” ต่อคณะกรรมการร่างกฎหมายระดับกรม เพื่อศึกษาในรายละเอียด
หากพิจารณาแล้วเห็นว่า บทนิยามดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหา ในการบังคับใช้กฎหมาย ก็ควรตัดถ้อยคําที่เป็นประเด็นปัญหา เพื่อให้กฎหมายมีขอบเขตเฉพาะ การควบคุมกิจการโรงรับจํานํา อันจะทําให้ร่างกฎหมายมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักกฎหมายแพ่ง และเหมาะสมต่อการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ.