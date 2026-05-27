นายกฯ เปิดงาน THAIFEX ดันไทยศูนย์กลางนวัตกรรมและ “ความมั่นคงทางอาหารโลก” คาดสะพัด 1.3 แสน ล.

แลนดิ้งปุ๊บ ลุยงานปั๊บ! “อนุทิน” เปิดงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ดันไทยศูนย์กลางนวัตกรรม และ “ความมั่นคงทางอาหารโลก” ย้ำ จุดแข็งเกษตรอัจฉริยะ-นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ต้อนรับผู้ประกอบการกว่า 3,600 บริษัททั่วโลก คาด สะพัดกว่า 1.3 แสน ล. ควักกระดาษโน้ตคู่ใจโชว์สื่อ หลังมีภาพไวรัลนั่งทำงานบนเครื่องบินขณะเดินทางกลับจากฝรั่งเศส
วันนี้ (27 พ.ค.) เมื่อเวลา 05.25 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หลังจากเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2569 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 11.30 น จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร 2569 (THAIFEX - ANUGA ASIA 2026) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรั่ม อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อนุทิน คล้ายกับชื่อ Anuga ซึ่ง Anuga เป็นแบรนด์ระดับโลก งานนี้ไม่เพียงเป็นหนึ่งในนิทรรศการแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของโลกเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารโลก ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อาหารได้กลายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลก นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมงานอย่าง APAC และ Anuga Asia จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย เพราะเป็นเวทีที่รวบรวมภาครัฐ ภาคธุรกิจ พันธมิตร นวัตกรรม นักวิจัย เกษตรกร และผู้ประกอบการจากทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด สร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร รวมถึงร่วมกันกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมอาหาร
สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญที่สุดของเรา ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากตลาดโลก จุดแข็งของเราไม่ได้อยู่เพียงแค่ทรัพยากรทางการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบนิเวศการผลิตอาหารที่เข้มแข็ง มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านนวัตกรรม
ขณะเดียวกัน เราก็กำลังลงทุนเพื่ออนาคต รัฐบาลไทยกำลังผลักดันอย่างจริงจัง ด้านเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ โปรตีนทางเลือก การผลิตที่ยั่งยืน การใช้พลังงานสะอาด และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหาร ความพยายามเหล่านี้สอดคล้องอย่างเต็มที่กับโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สำคัญของเรา ในด้านนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหาร ทั้งสำหรับภูมิภาคและของโลก
สำหรับงาน Thaifex Anuga Asia ในปีนี้ ถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยพื้นที่จัดแสดงครอบคลุมถึง 12 ฮอลล์ และมีบริษัทผู้แสดงสินค้ามากกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วทุกมุมโลก หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือ ฮอลล์ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์เกิดใหม่ แนวคิดที่ก้าวล้ำ และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรุ่นใหม่ ไม่เพียงสะท้อนว่าอุตสาหกรรมอาหารอยู่ ณ จุดใดในปัจจุบัน แต่ยังชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่กำลังมุ่งไปในอนาคต การเติบโตอย่างต่อเนื่องของงานนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่ง ที่ภาคธุรกิจทั่วโลกมีต่อประเทศไทย และต่ออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชีย เรากำลังตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารชั้นนำของโลก พันธมิตรทางการค้า และผู้มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
นายกรัฐมนตรี ย้ำอีกว่า ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างมาก ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เครือข่ายธุรกิจที่มีพลวัต และการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากภาครัฐ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศชั้นนำ โดยเหนือสิ่งอื่นใด คนไทยรักอาหารอย่างแท้จริง และผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น อาหารเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการต้อนรับของเรา เราให้ความสำคัญอย่างลึกซึ้งกับคุณภาพ รสชาติ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ที่มอบให้แก่ผู้อื่น ผมเชื่อว่าความหลงใหลนี้ คือหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก ผมมั่นใจว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากงานนี้ จะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ สำหรับทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิด นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณภายในงาน โดยระหว่างที่นายกรัฐมนตรี เดินชมบูธต่างๆ ภายในงาน ทันทีที่เจอหน้าสื่อ ได้ทักทายอย่างอารมณ์ดี พร้อมควักกระดาษโน้ตจากกระเป๋าเสื้อ ซึ่งเขียนด้วยลายมือตัวเองและเป็นกระดาษโน้ตขนาดเดียวกับที่นางสาวซาบิดา ไทยเศรษฐ์ โฟสต์เผยแพร่นายกรัฐมนตรี นั่งปฏิบัติภารกิจและทำงานต่อเนื่องในช่วงเวลากลางคืนบนเครื่องบิน ขณะที่คณะทำงานเหนื่อยล้าและพักผ่อน ออกมาโบกโชว์สื่อ พร้อมกล่าวว่า ที่เขาบอกนั่งทำงาน ไม่ได้ทำหรอก แต่จดข้อมูลให้พวกเธอ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพยายามขอดูว่าเขียนอะไรไว้ จะเอามาอ่าน ขณะที่นายกรัฐมนตรี แซวสื่อว่าเขียนด่า...ไว้ ก่อนจะนำกระดาษโน๊ตดังกล่าวพับใส่กระเป๋าเสื้อทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนส่งเสียงเรียก “ลุงหนู” ขณะที่ นายอนุทิน กล่าวอย่างอารมณ์ดีทันทีว่า “พี่ๆ ไม่ให้เรียกลุง เรียกลุงไม่ได้ เรียกแบบนี้ชกกันดีกว่า” ก่อนนายกฯ จะเข้าไปแตะไหล่ทักทายอย่างเป็นกันเอง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ