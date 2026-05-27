เด็ก ภท.ย้อนเกล็ดพรรคส้ม 3 ข้อ รำลึก MOA หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ ถามผิดตรงไหนทำครบหมด

สส.ศรีสะเกษ ภท. ย้อนเกล็ด 3 ข้อ รำลึก MOA พรรคส้มหนุน “อนุทิน” เป็นนายกฯ ถามภูมิใจไทยผิดตรงไหน ยันทำครบทุกเงื่อนไข
วันนี้ (27 พ.ค.) นายธนา กิจไพบูลย์ชัย สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “ธนา กิจไพบูลย์” พร้อม ข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคประชาชน กับ พรรคภูมิใจไทย กรณีการเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 68 ที่พรรคประชาชน โหวตให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมระบุว่า
1. ยุบสภา ภายใน 4 เดือน (12 ธันวาคม 2568)
2. ทำประชามติ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญ (8 กุมภาพันธ์ 2569)
3. โปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี อนุทิน 1 ไม่มีพรรคประชาชน ร่วมรัฐบาล (19 กันยายน 2568) ย้อนรำลึกถึง moa พรรคภูมิใจไทย ผิดข้อตกลงตรงไหนทำครบถ้วนทุกข้อ