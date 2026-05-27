“พลภูมิ” ลาออกจาก พท.ลุยช่วย “กลุ่มคนทำงาน” สู้ศึกเลือกตั้ง สก.เต็มตัว

“พลภูมิ” ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ลุยช่วย “กลุ่มคนทำงาน” สู้ศึกเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหหานครเต็มตัว
วันที่ 27 พ.ค. เมื่อเวลา 07.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีต สส.กทม.พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพื่อไปช่วยกลุ่มคนทำงานหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(สก.)เต็มตัว โดยมีเนื้อหาว่า “วันนี้ ผมได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ด้วยความเคารพ ความเข้าใจ และความปรารถนาดีต่อกัน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน ภายใต้การสนับสนุนของพรรคเพื่อไทย ทั้งในฐานะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการทำงานในฝ่ายบริหาร ผมขอขอบคุณพรรคเพื่อไทย ผู้ใหญ่ทุกท่าน เพื่อนร่วมงาน และพี่น้องประชาชนทุกคนที่สนับสนุนและเดินร่วมกันมา ทุกช่วงเวลาคือประสบการณ์ที่มีคุณค่า และผมจะจดจำด้วยความเคารพและความรู้สึกที่ดีเสมอ จากนี้ไป ผมจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานของ “กลุ่มคนทำงาน” อย่างเต็มที่ “กลุ่มคนทำงาน” เป็นการรวมตัวของคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน และพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนากรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น ผมเชื่อว่าการทำงานเพื่อคนกรุงเทพฯ ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ ความเข้าใจพื้นที่ และความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้จริง จากวันนี้ ผมจะยังคงลงพื้นที่ รับฟังปัญหา และทำหน้าที่ของ “คนทำงาน” อย่างเต็มกำลังเหมือนเดิม ขอบคุณทุกกำลังใจครับ”
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับอดีต สก.พรรคเพื่อไทยที่เข้าร่วมกลุ่มคนทำงานทั้งสื้น 10 คน ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วเช่นกันเพื่อความอิสระในการทำงาน