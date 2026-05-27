พรรคส้มมีมติส่งตัว “สส.ชนนพัฒฐ์” ตามที่ดีเอสไอขอตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีเว็บพนัน เพื่อความโปร่งใส แนะสละสิทธิ์คุ้มกันด้วยตัวเอง

พรรคประชาชน มีมติอนุญาตตามที่ดีเอสไอขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร เรียกตัว “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” สส.กล้าธรรม รับทราบข้อกล่าวหา และทำการสอบปากคำ ชี้ กระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติ เพื่อความโปร่งใส พร้อมแนะผู้ถูกกล่าวหาควรประกาศสละความคุ้มครองด้วยตัวเอง
วันนี้ (27 พ.ค.) นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคประชาชน เปิดเผยว่า ที่ประชุม สส.พรรคประชาชน มีมติตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร เรียกตัว นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคกล้าธรรม ไปรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำ ในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้น โดยมีเหตุผล ดังนี้
1. เจตนารมณ์ของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีเจตนารมณ์สำคัญในการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุม มิให้ถูกกระบวนการใดๆ มาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภา
2. หลักการป้องกันการกลั่นแกล้งทางการเมือง บทบัญญัติเรื่องความคุ้มกันนี้ มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดใช้กระบวนยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้ง หรือสร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างเปิดสมัยประชุมจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือองค์กรอื่นใดได้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้ พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใส
ทั้งนี้ พรรคประชาชน เห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องประชาชน ตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณะในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตนเอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุด