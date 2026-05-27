“สส.ลูกหิน” โพสต์โต้เดือด ล้มเจ้า-อุ้มเทา-ทิ้งเพื่อ -เห็นใจเขมร เนรคุณแผ่นดินเกิด

“สส.ลูกหิน” ภท.โพสต์โต้เดือด “ล้มเจ้า อุ้มเทา ทิ้งเพื่อน เห็นใจเขมร เนรคุณแผ่นดินเกิด" หลัง "หมออ๋อง" โพสต์เนรคุณ โกหก ซื้อเสียง หน้าด้าน
วันที่ 27 พ.ค.นายสังคม แดงโชติ สส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) โฟสต์ข้อความบนฉากหลังสีส้มในเฟซบุ๊กส่วนตัว “Sangkhom Dangchot” ระบุว่า “ล้มเจ้า อุ้มเทา เผาเมืองหลอกเด็ก ทิ้งเพื่อน เอาตัวรอด ดูถูกคนไทยเห็นใจคนเขมร เนรคุณแผ่น ดินเกิด”
การโพสต์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังนายปดิพัทธ์ สันติภาดา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุถ้อยคำที่มีลักษณะรุนแรงว่า “เนรคุณ โกหก ซื้อเสียง หน้าด้าน คอร์รัปชัน เลีย โลภ จองหองและกวนตีน”