กสม.ขอบคุณ ปธ.ศาลฎีกาออกคำแนะนำสกัดการฟ้องปิดปาก คุ้มครองสิทธิประชาชน-สื่อตรวจสอบทุจริต

กสม.ขอบคุณประธานศาลฎีกาออกคำแนะนำสกัดการฟ้องปิดปาก หวังถูกใช้เป็นประโยชน์คุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์ -ประชาชน-สื่อ ที่ตรวจสอบทุจริตรักษาประโยชน์สาธารณะ
วันนี้(27พ.ค.)คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)ออกแถลงการณ์ขอบคุณประธานศาลฎีกาที่มีคำแนะนำในการกลั่นกรองการฟ้องคดีอาญาเพื่อป้องกันการฟ้องปิดปาก โดยระบุว่า ตามที่ประธานศาลฎีกาได้ลงนามในคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญา พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและกลั่นกรองการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาให้เป็นไปโดยสุจริตและป้องกันมิให้กระบวนการทางศาลถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการฟ้องกลั่นแกล้ง หรือ ฟ้องปิดปาก นั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอขอบคุณและมีความยินดีต่อคำแนะนำประธานศาลฎีกาเรื่องดังกล่าว เนื่องด้วยที่ผ่านมามีกรณีที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือสื่อมวลชนจำนวนมากซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและการละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกฟ้องปิดปาก เพื่อสกัดกั้นการแสดงความคิดเห็น สร้างภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และบั่นทอนจิตใจให้ใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว คำแนะนำประธานศาลฎีกาที่กำหนดรายละเอียด เช่น ลักษณะของการฟ้องคดีและพฤติการณ์ที่ควรสงสัยว่าเป็นการฟ้องปิดปาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นอันเป็นประโยชน์ยิ่งที่จะเป็นแนวทางให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจตรวจสอบการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาที่อาจมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งหรือฟ้องปิดปาก
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นระยะ และได้เรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้เร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Anti-Strategic Lawsuit against Public Participation: Anti-SLAPP Law) จึงหวังเป็นอย่างยิ่งในระหว่างที่กฎหมายดังกล่าวยังไม่ผ่านออกมาใช้บังคับ คำแนะนำประธานศาลฎีกาเรื่องนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองและปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาชน และสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารณะ