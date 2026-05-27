รัฐบาลแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุก จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วเหนือ–อีสาน สำเร็จกว่า 10,900 ราย ปลดภาระกว่า 1,310 ล้านบาท

รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุก “ยุติธรรม” จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือ–อีสาน สำเร็จกว่า 10,900 ราย ช่วยลดภาระประชาชนกว่า 1,310 ล้านบาท
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
รองโฆษกฯ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ร่วมกับสถาบันการเงินกว่า 47 แห่ง จัดงาน “มหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน” ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมแล้วกว่า 12 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิด
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 ราย โดยมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยจำนวน 11,279 ราย และสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ถึง 10,919 ราย คิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาท ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในกลุ่มก่อนฟ้องศาล สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.74 ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.07 สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐ สถาบันการเงิน และประชาชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน
รัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการไกล่เกลี่ย การปรับโครงสร้างหนี้ การให้ความรู้ทางการเงิน และการอำนวยความยุติธรรม เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป