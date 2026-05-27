ปธน.เวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการ วันนี้-28 พ.ค.ร่วมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

โฆษกรัฐบาล เผย ปธน.เวียดนาม พร้อมภริยา เยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน 27-28 พ.ค. นี้ ร่วมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
วันนี้ (27 พ.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (His Excellency Mr. To Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Viet Nam and the President of the Socialist Repubilc of Viet Nam) และ นางโง เฟือง ลี ภริยา มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2569 โดยนับเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของ นายโต เลิม ภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนาม
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ภายใต้แนวคิด “New Chapter of the 50th Thailand - Viet Nam Diplomatic Relations: Enhancing Comprehensive Strategic Partnership” เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership : CSP) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและการค้า ผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง 3 ด้าน (Three Connects) ตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน
สำหรับกำหนดการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับ นายโต เลิม และ นางโง เฟือง ลี ภริยา อย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและเต็มคณะ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความมั่นคง และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
ภายหลังการหารือ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนาม รวมทั้งร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม และการแถลงข่าวร่วม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และ นายโต เลิม จะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand - Viet Nam Business Forum ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนในเวียดนามได้หารือโดยตรงกับผู้นำเวียดนาม เพื่อสะท้อนข้อเสนอแนะ รับฟังแนวทางสนับสนุน และร่วมกันแก้ไขอุปสรรคทางธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ win-win partnership ระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาว
จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำเวียดนามและภริยา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
“การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเวียดนามครั้งนี้ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระดับสูงระหว่างไทยและเวียดนาม พร้อมทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคง และการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคอาเซียนในอนาคต” นางสาวรัชดา กล่าวย้ำ