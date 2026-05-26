กธ.ปัดอุ้ม “ชนนพัฒฐ์” ยึดเจตนารมณ์กม.-แนวปฏิบัติสภาฯ ปล่อยกระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอน

“อรรถกร”ย้ำ พรรคกล้าธรรม ไม่อุ้ม “ชนนพัฒฐ์” ชี้ ยึดเจตนารมณ์กฎหมาย แนวปฏิบัติสภาฯ พร้อมปล่อยกระบวนการยุติธรรมเดินหน้าตามขั้นตอน
เมื่อวันที่ (26 พ.ค.) เวลา 17.10 น.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และโฆษกพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณาเรื่องด่วนเรื่องการขออนุญาตนำตัวนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ไปรับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาฯ ตามคำร้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่า ขณะนี้ผู้บริหารพรรคยังอยู่ระหว่างการประชุมหารือร่วมกับ สส.ของพรรค แต่ยืนยันว่า พรรคจะพิจารณาบนพื้นฐานของเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ผ่านมา
“พรรคกล้าธรรมแม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่มี สส.ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองหลายสมัย จึงให้ความสำคัญกับหลักการของฝ่ายนิติบัญญัติ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ เราต้องดูเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า ที่ผ่านมาเรื่องลักษณะนี้เขาปฏิบัติกันอย่างไร และต้องดูภาพรวม ไม่ใช่พิจารณาเพื่อคนใดคนหนึ่ง” นายอรรถกร กล่าว
นายอรรถกร ระบุว่า ช่วงหาเสียงเลือกตั้งตนเคยเห็นว่า นายชนนพัฒฐ์ ยืนยันว่า พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ และเชื่อว่าหลังปิดสมัยประชุมสภาฯ ช่วงเดือนกรกฎาคม นายชนนพัฒฐ์ก็น่าจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งผลลัพธ์ของคดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาฯ เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ในชั้นไต่สวนและสอบสวนของเจ้าตัวด้วย
“พรรคกล้าธรรม จะไม่ปกป้องใคร และจะไม่ปกป้องคนที่กระทำผิด แต่ในเวลานี้เรายึดหลักการของฝ่ายนิติบัญญัติไว้เป็นเบื้องต้น” นายอรรถกร กล่าวย้ำ