กธ.เดินหน้าแก้รธร. เคารพผลประชามติหนุนตั้ง สสร. มองทุกพรรคยังห่วงช่องโหว่กฎหมาย

“อรรถกร” เผย “พรรคกล้าธรรม” พร้อมเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ ย้ำเคารพผลประชามติ เห็นด้วยตั้ง สสร. มองทุกพรรคยังห่วงช่องโหว่กฎหมาย
เมื่อวันที่ (26 พ.ค.) เวลา 17.00 น.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และโฆษกพรรคกล้าธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมประจำสัปดาห์ของพรรคกล้าธรรม ว่า พรรคยังคงยืนยันจุดยืนสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยคำนึงถึงผลการลงประชามติของประชาชนที่ผ่านมา และเห็นว่าการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสม รอบคอบ และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย
นายอรรถกร กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมเห็นด้วยกับการตั้ง สสร.ขึ้นมาทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความชอบธรรม ตนได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายพรรคการเมือง ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งแต่ละพรรคก็มีข้อกังวลและจุดที่ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องช่องโหว่ทางกฎหมายและกระบวนการที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
โฆษกพรรคกล้าธรรม ยังย้ำว่า พรรคพร้อมสนับสนุนการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเอง หรือการร่วมสนับสนุนร่างของสมาชิกพรรคการเมืองอื่น หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน