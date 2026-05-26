เปิดชื่อ 159 ท้องถิ่น จาก 302 แห่ง ผ่านรอบสุดท้าย เข้าประเมินเชิงลึก "รางวัลบริหารจัดการดี ปี 69" ลุ้น! 147 ล้าน โบนัสจูงใจ

เปิดรายชื่อ 159 อปท. จาก 302 แห่ง ยุค "นายกฯหนู" ผ่านรอบสุดท้าย เข้าประเมินเชิงลึกรางวัลบริหารจัดการดี ปี 69 ลุ้น! 147 ล้าน โบนัสจูงใจ เฉพาะ“ประเภทดีเลิศ”ผ่าน 11 แห่ง เป็นเทศบาล 9 แห่ง อบต. 2 แห่ง เผยปีนี้ "อบจ." ไม่ผ่าน! ส่วนรางวัลท้องถิ่นขนาดใหญ่ ผ่านแค่ 4 แห่ง จาก 6 แห่ง อบจ. "กาฬสินธุ์ - ลำปาง - ลำพูน - สระแก้ว" ลุ้นชิงกับอีก 22 เทศบาล
วันนี้ (26 พ.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เผยแพร่ รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 159 แห่ง จาก 302 แห่ง ในรอบเสนอเอกสาร
ที่ผ่านรอบที่ 1 เข้าสู่รอบการตรวจประเมินเชิงลึก (รอบที่ 2) เตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินรอบลงพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก ในสังกัดสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จะพิจารณาตรวจประเมินคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย (รอบที่ 3) ต่อไป
พบว่า เป็นอปท.ที่ผ่านเข้ารอบ “ประเภทดีเลิศ” 10 แห่ง จาก 15 แห่ง ซึ่งผู้เข้ารอบสุดท้าย 4 อปท. จะได้รางวัล รวมเป็นเงิน 14,000,000 บาท ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น ,เทศบาลตําบลทับมา อ.เมืองระยอง ,องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เทศบาลตําบลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ,เทศบาลตําบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ,เทศบาลนครยะลา ,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ,องค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองลําพูน ,เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว และ เทศบาลตําบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
โดย อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีจัดสรรเงินอุดหนุน หรือ “โบนัสท้องถิ่น” เพื่อจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ในปีนี้มีเงินรางวัลจูงใจ ปี 2569 ทั้งสิ้น 147,000,000 บาท
ยังมี อปท. ผ่านเข้ารอบสุดท้าย แยกเป็นประเภทโดดเด่น จะได้รางวัลรวม 72.4 ล้านบาท สำหรับอปท.ขนาดใหญ่ ที่มี องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ผ่านเข้ารอบ 26 แห่ง จาก 33 แห่ง ,เทศบาลตำบล 30 แห่ง จาก 49 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่ง จาก 15 แห่ง
ขณะที่ “ประเภททั่วไป” มี 32 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัล 36.4 ล้านบาท สำหรับ อปท.ขนาดใหญ่ ผ่าน 16 แห่ง จาก 25 แห่ง ,เทศบาลตำบล 44 แห่ง จาก 113 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 22 แห่ง จาก 52 แห่ง
ทั้งนี้ อปท. ที่ได้รับรางวัล ให้นำเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่าย ตามอำนาจหน้าที่ และหรือการต่อยอดนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องจัดทำเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ทั้งนี้ หากเบิกจ่ายไม่ทัน หรือมีเงินเหลือจ่าย ให้นำไปใช้จ่ายตามอำนาจและหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หากยังมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินสะสมของ อปท.ต่อไป และให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลให้ ก.ก.ถ.ทราบต่อไป
"เกณฑ์ฉบับนี้ ยังระบุว่า อปท. ที่ได้รับรางวัล ส่วนที่ 1 และ 2 แต่ถูกตัดสิทธ์ในเวลาต่อมา ในเรื่องของความโปร่งใส ให้นำเงินรางวัลมาเพิ่มให้กับรางวัล ส่วนที่ 3 "
ขณะที่ อปท.ที่สมัครในรอบเอกสาร แต่ไม่ผ่านรอบสุดท้าย จะได้รับรางวัล แห่งละ 1 แสนบาท
นอกจากนี้ เกณฑ์ฉบับนี้ ยังย้ำ กรณีผู้บริหาร อปท. ทั้ง นายกฯ รองนายกฯ ปลัดฯ หรือ รองปลัดฯ ที่ถูกคำพิพากษา หรือ ระหว่างถูกดำเนินคดี เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการทุจริต หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ให้ช่วงพิจารณารางวัลฯ ไม่สามารถสมัครขอรับ"โบนัส"ครั้งนี้ได้.