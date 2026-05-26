"อนุชา" เปิดนโยบายชิงผู้ว่ากทม.นามปชป. ผุด สโลแกน “เมืองฟ้าอมร and more” ชู 5 มิติ สก.ส่งทุกเขต

“อนุชา ” เปิดนโยบายสู้ศึกผู้ว่าฯ กทม. ในนามประชาธิปัตย์ ภายใต้สโลแกน “เมืองฟ้าอมร and more” ชู 5 มิติ เดินทางสะดวก เมืองสะอาด ใช้ชีวิตสบาย รายได้เพิ่ม และตรวจสอบได้ พร้อมส่งว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ครบ 50 เขต
วันนี้ (26พ.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) สังกัด พรรคประชาธิปัตย์ แถลงเปิดตัวกรอบนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ภายใต้สโลแกน “เมืองฟ้าอมร and more” โดยชูนโยบาย 5 มิติ พลิกโฉมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสะดวก สะอาด สบาย เศรษฐกิจดี และโปร่งใสตรวจสอบได้
นายอนุชา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชน พบว่าแต่ละเขตของกรุงเทพฯ มีบริบทและปัญหาแตกต่างกัน ทั้งกรุงเทพฯ ชั้นในและชั้นนอก พรรคจึงวางแนวทางให้ผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 เขต ขับเคลื่อนนโยบายเฉพาะพื้นที่ ควบคู่กับนโยบายภาพรวมของ กทม.
สำหรับนโยบายหลัก 5 ด้าน ได้แก่ “เดินทางสะดวก” โดยเสนอให้ดึง ขสมก. มาอยู่ใต้การกำกับของ กทม. ปรับระบบรถเมล์เป็นบริการสาธารณะ ใช้ AI วิเคราะห์เส้นทางเดินรถ พัฒนาป้ายอัจฉริยะ เปลี่ยนผ่านสู่รถเมล์ EV ฟื้นฟูเรือโดยสาร และพัฒนาระบบ Feeder ให้ประชาชนเข้าถึงขนส่งหลักได้สะดวก
ด้าน “เมืองสะอาด” จะจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ขยายศูนย์กำจัดขยะในโซนเหนือและตะวันออก ลดระยะทางรถเก็บขยะ ตั้งเป้าลดการฝังกลบเป็นศูนย์ด้วยเทคโนโลยีแปลงขยะเป็นพลังงาน พร้อมคุมเข้มมลพิษจากไซต์ก่อสร้าง
ด้าน “ใช้ชีวิตสบาย” เสนอดูแลผู้สูงอายุ สร้างบ้านพักคนชราและที่อยู่อาศัยผู้สูงวัย จัดช่องทางพิเศษรักษาพยาบาล โดยเฉพาะสุขภาพฟัน ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านผ่านความร่วมมือกับคลินิกเอกชน และเปลี่ยนที่รกร้างเป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น Art Space สวนสาธารณะ ลานกีฬา หรือ Co-working space
ด้าน “มีรายได้มากขึ้น” จะจัดระเบียบธุรกิจกัญชา คุมเข้มป้ายโฆษณาร้านกัญชาเพื่อสันทนาการ โดยย้ำว่ากัญชาต้องใช้เพื่อการแพทย์ตามกฎหมาย พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจสมัยใหม่ในกรุงเทพฯ ชั้นใน และภาคเกษตรในกรุงเทพฯ ชั้นนอก เช่น หนองจอก มีนบุรี และลาดกระบัง
ด้าน “ตรวจสอบได้หมด” จะเปิดแพลตฟอร์ม “ส่องรัฐ” ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลของ กทม. ป้องกันการผูกขาด พร้อมเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจนอมินีต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยบังหน้า และส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
นายอนุชา ย้ำว่า คน กทม. ไม่ใช่คนป่วย และไม่ได้เป็นผู้ทำผิดระเบียบทั้งหมด กทม. ยุคประชาธิปัตย์จะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ พร้อมเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหา สร้างความหวังและโอกาสให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สะดวกขึ้น สะอาดขึ้น สบายขึ้น มีรายได้ดีขึ้น และโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกเมื่อ
“กทม. ในยุคประชาธิปัตย์ จะไม่ฏิเสธความรับผิดชบ แต่จะเป็นเจ้าาภาพนำทุกปัญหามาแก้ ไม่ใช่จะดูแลปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องสร้างความหวังและโอกาสให้คนกทม. ทั้งนี้จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทำกทม.ให้เป็นเมืองของเรา มีความสะดวก สะอาจ และสบาย รวมถึงมีรายได้ดี โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกเมื่อ” นายอนุชา กล่าว
เมื่อถามถึงโพลที่ระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นรอง นายอนุชา กล่าวว่า เพิ่งเปิดตัวและอาจจะยังไม่ถึงประชาชนว่าตนเป็นตัวแทนพรรค ต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้คนกทม. ทราบว่ามีตัวแทนว่าที่ผู้สมัคร ผู้ว่าฯกทม. และว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 เขต รวมถึงลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อนำเสนอ ดังงนั้นต้องทำการบ้านและทำหน้าที่หนักมากขึ้น
“เหลืออีก 30 วัน จะนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ตอบไม่ได้ว่าคนกทม.จะไว้วางใจหรือไม่ เพราะต่างโพลต่างผลลัพทธ์ ทั้งนี้การสำรวจจะเป็นส่วนหนึ่งพิจารณา แต่คนกทม. ดูความมุ่งมั่น ผู้สมัคร นโยบายด้วย ไม่ใช่ดูแค่โพลเท่านั้น” นายอนุชา กล่าว